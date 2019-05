Zum 200. Geburtstag von Stanislaw Moniuszko (Bild) wird im Mozartsaal ein Festkonzert in Erinnerung an den polnischen Komponisten veranstaltet. Zu hören sind unter anderem Klavierwerke, Lieder sowie Arien aus seinen Opern, auch aus der 1935 in Hamburg aufgeführten Oper „Halka“.

Festkonzert Stanislaw Moniuszko So 5.5., 18 Uhr, Großer Mozartsaal (Bus 4, 5), Moorweidenstraße 36, Eintritt: 25, ermäßigt 15 Euro