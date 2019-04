Altstars kämpfen gegen ein langatmiges Drehbuch

Der 86-jährige Michael Caine ist eine Ikone des britischen Kinos. Mehr als 160 Filme hat er gedreht, und egal, wie meisterhaft oder mittelmäßig sie waren, Caine hat sie stets durch seine Präsenz geadelt. Das kommt nun auch „Ein letzter Job“ zugute, dem einer der spektakulärsten Raubüberfälle der britischen Kriminal­geschichte zugrunde liegt. Einem Film, der sich nie darüber im Klaren ist, ob er Drama, Krimi oder Komödie sein will.

Über die Osterfeiertage 2015 waren sechs Rentner-Gangster und ein jüngerer, technikversierter Komplize in die Tresorräume der Hatton Garden Safe Deposit Company im Londoner Stadtteil Holborn eingestiegen. Dort lagern die Londoner Juweliere ihre Schätze über Nacht. Von 200 Millionen Euro Beute war zunächst die Rede, später stellte sich heraus, dass es sich um Gold und Juwelen im Wert von immerhin rund 19 Millionen handelte. Sie wurden geschnappt und landeten alle hinter Gittern.

Regisseur James Marsh hat diese wahre Geschichte nun akribisch unentschlossen auf die Leinwand gebracht. Brian Reader (Michael Caine) ist ein in die Jahre gekommener Juwelendieb. Er hat seine Frau verloren, seine Freunde, die noch leben, sitzen hinter Gittern, und der 77-Jährige hadert mit der Perspektivlosigkeit des Alters. Er will es noch mal wissen. Er plant seinen Abgang mit Stil. Er tut sich mit anderen Rentner-Kriminellen zusammen und plant ganz nach alter Schule seinen letzten großen Job. Neben Caine sind großartige Altstars wie Jim Broadbent, Tom Courtenay oder Michael Gambon dabei. Doch sie kämpfen gegen ein lang­atmiges Drehbuch an. Sie können den Kampf nicht gewinnen. Die Komik beschränkt sich auf die Sturheiten und Krankheiten des Alters. Was die Schauspieler dennoch aus ihren Figuren herausholen, ist bewundernswert. Einmal mehr an vorderster Front Michael Caine. Das rettet aber den Film nicht mehr, der mit starrem Blick auf die tradierten Fakten die Dramaturgie gänzlich aus den Augen verloren hat. Schade drum.

„Ein letzter Job" GB 2018, 108 Minuten, ab 12 Jahren, Regie: J. Marsh, Darsteller: Michael Caine, Jim Broadbent, Charlie Cox