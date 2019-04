Superhelden schieben in „Avengers: Endgame“ Superfrust

Die Marvel-Filme haben ein Problem. Sie sind zu erfolgreich. Längst haben die auf Figuren der hauseigenen Comic-Hefte basierenden Blockbuster James Bond und „Star Wars“ als erfolgreichste Kinoserie aller Zeiten abgehängt. Halb Hollywood haben sie dafür in Superheldenkostüme gesteckt. Und Millionen von Fans warten gierig auf den jüngsten Film, den 22. in elf Jahren, der heute weltweit startet. Nur: Wie soll man all das auf Dauer noch toppen? Noch dazu, wo die ersten Stars schon vorsichtig bekunden, dass sie ein wenig marvel-müde geworden sind?

Der dritte Avengers-Film „Infinity War“ endete 2018 mit dem gemeinsten Cliffhanger der Filmgeschichte seit dem „Star Wars“-Film „Das Imperium schlägt zurück“: Der böse Thanos hat die Allmacht über das Weltall an sich gerissen. Die Hälfte aller Superhelden löste sich daraufhin buchstäblich in Luft auf. Und bevor dasselbe auch mit Nick Fury (Samuel L. Jackson) geschah, hat der noch schnell ein Notsignal an Captain Marvel abgeschickt. Damit wurden die Fans entlassen und mussten ein Jahr auf die Fortsetzung harren. Sind wirklich alle tot? Und wer ist Captain Marvel? Letzteres wurde kürzlich mit einem eigenen Film erklärt, der die neue Superheldin eingeführt hat. Aber wie geht es weiter? Der Rest der Superhelden zerfällt zu Staub, und Frau Captain fegt den Schmutz weg? Nein, Spaß! Zu viel darf man bei den Comicfilmen sowieso nicht verraten, sonst halten sich die Fans die Ohren zu und schreien „Spoiler-Alarm“. Aber so viel sei doch gesagt: Am Ende kommt alles ganz anders, als man denkt.

Marvel schafft es mal wieder, seine weltweite Fangemeinde erneut zu überraschen. Ja, Captain Marvel (Brie Larson) taucht auf wie Kai aus der Kiste. Aber es kommt nicht, wie man hätte denken können, zum stundenlangen Showdown mit dem Bösen. Im Gegenteil: Der im vorherigen Film noch als unbesiegbar geglaubte Thanos (Josh Brolin) ist erstaunlich schnell aus dem Rennen. Der Fokus verschiebt sich ganz anders: Die sonst so erfolgsverwöhnten strahlenden Superhelden müssen ihre Wunden lecken. Sie müssen den Tod ihres halbes Teams verschmerzen und ihre erste kollektive Niederlage verarbeiten. „Endgame“, der vierte Film, der alle Helden als „Avengers“ versammelt, ist deshalb eine sehr düstere Episode in Moll, bei dem jeder auf seine Art mit dem Trauma umgeht: Der eine versinkt in Depressionen, der andere flüchtet in den Alkohol, ein dritter wird zum zynischen Vollstrecker. Superhelden im Superfrust-Modus.

Wenn man nicht alle Avengers-Filme kennt, kommt man nicht mehr mit

Zeit, um zum Friseur oder zum Barbier zu gehen, findet sich aber trotzdem: Alle Helden sehen mal wieder ganz anders aus. Dass man die Uhr zurückdrehen und die alten Mitstreiter zurückhaben möchte, wünschen sich nicht nur die Fans. Und hat nicht auch Christopher Reeves gleich in seinem ersten „Superman-Film“ (auch wenn das eine Verfilmung der Comic-Konkurrenz DC war) das Rad zurückgedreht? Insofern ist der Filmstart so kurz nach Ostern eigentlich goldrichtig gewählt. Denn auch da geht es es ja um Wiederauferstehung. Die Avengers drehen das Rad allerdings nicht nur bis zum Ende von Teil drei zurück, sie müssen gleich mehrfach Zeitsprünge in die Vergangenheit unternehmen. Und das ist der eigentliche Schauwert des Films. Für Fans wird das ein Fest. Wer aber nur seine Kinder einmal ins Kino begleitet, wird dem Ganzen nur schwer folgen können. Denn Marvel hat sich ein richtiges Film-Universum aufgebaut, bei dem man nicht nur alle Avengers-Filme gesehen haben muss, sondern auch sämtliche Solo-Abenteuer der Superhelden – sonst kommt man nicht mehr mit.

Hier werden Iron Man (Robert Downey jr.), Thor (Chris Hemsworth) und Captain Amerika (Chris Evans) quasi in frühere Filme mit ihnen zurückgeworfen, wo sie noch jünger aussahen, noch nicht so stromlinienförmige Kostüme (und andere Frisuren) trugen. Da tauchen dann auch ein paar gute alte Bekannte auf, die längst aus dem Universum entschwunden sind und sich hier noch mal ein Stelldichein geben. Das ist, wie wenn man nostalgisch durch alte Fotoalben blättert.

Damit kreist das Marvel-Universum allerdings mit drei Stunden überlang um den eigenen Bauchnabel. Selbstreferenzialität als dramaturgisches Mittel. Irgendwann ist man dann wieder da, wo man bei „Avengers 3“ aufgehört hat. Und dann kommt der ultimative Effektesalat, wie man ihn aus all diesen Filmen kennt. Aber es bleibt doch zu vermerken, dass dieser Teil, den wieder die Brüder Anthony und Joe Russo inszeniert haben, weniger auf Action angelegt ist, sondern Psychogramme an sich selbst zweifelnden und verzweifelnden Superhelden gibt.