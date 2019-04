Robert Foster hat die Gelassenheit eines Langstreckenläufers

„Inferno“ heißt das aktuelle Album von Robert Forster. Doch nach Weltuntergang klingen die Songs des australischen Sängers und Gitarristen zumindest musikalisch nicht. Viele der Lieder sind von einer großen Gelassenheit, manche sind sparsam instrumentiert, andere – wie der Titelsong – sind richtige Rocker. Die Unterzeile zu „Inferno“ lautet „Brisbane in Summer“, und Forster beschreibt darin die unerträgliche Hitze in Australien. Vor ein paar Jahren hat er schon einmal über das Wetter in der australischen Stadt geschrieben, in deren Nähe er lebt. „If It Rains“ hieß der Song vom Album „The Evangelist“.

Für „Inferno“ hat Forster die Heimat verlassen und ist im vergangenen Sommer nach Berlin gereist, um dort sein siebtes Soloalbum einzuspielen. Wettermäßig ist er jedoch vom Regen in die Traufe gekommen: Berlin erlebte 2018 den heißesten Sommer seit langer Zeit. Forster ist ein Chronist des alltäglichen Lebens. Ruhm interessiere ihn nicht, textet er in „No Fame“; in „Life Has Turned A Page“ beschreibt er das Leben einer normalen Familie, die ein paarmal umzieht, deren Leben aber so unspektakulär verläuft wie das Umblättern von Buchseiten. Und auch „The Morning“, ein Duett mit seiner Frau Karin Bäumler, gipfelt in der lapidaren Aussage: „Der Morgen ist ein Freund.“ Doch trotz dieser scheinbaren Banalität haben die Songs von Robert Forster das gewisse Etwas. Es sind Nuancen in der Instrumentierung, ein gelassener Groove oder ein Schnörkel im Arrangement, die diese Lieder zu Perlen machen.

Vier Jahre sind seit Forsters letztem Album „Songs To Play“ vergangen. Der Australier ist nicht gerade ein Sprinter in Sachen Veröffentlichungen, sondern eher auf der Langstrecke zu Hause. Sieben Alben hat er unter seinem Namen seit 1989 veröffentlicht, hinzu kommen noch einmal ein Dutzend Platten als Mitglied der Go-Betweens, die er Anfang der 80er-Jahre zusammen mit seinem Kumpel Grant McLennan gegründet hatte. Vielleicht fehlt ihm auch ein wenig die Inspiration durch Grant McLennan. Der starb leider überraschend 2006 an einem Herzinfarkt. Forster löste damals die Go-Betweens auf und machte solo weiter. Allerdings ohne große Hast.

