Der Lottogewinn-Verweigerer in den Kammerspielen

Man stelle sich vor, da gewinnt einer richtig viel Geld im Lotto – und keiner holt es ab. Diese schier unglaubliche Begebenheit erzählt „Nein zum Geld!“ von Flavia Coste vom 28. April an in den Hamburger Kammerspielen. Es ist die erste Regiearbeit des künftigen künstlerischen Leiters Sewan Latchinian.

Götz Schubert spielt den Architekten Richard, der mit seiner Frau Claire und kleinem Kind in einer halbwegs funktionierenden Kleinfamilie lebt. Als er eine Riesensumme im Lotto gewinnt, eröffnet er seiner Frau, seiner Mutter und seinem besten Freund, dass er den Gewinn ablehnen wird. Der Idealist Richard muss aber im Laufe des Abends erkennen, dass sein Wunsch, dass alles so bleibt, wie es ist, genau das Gegenteil hervorruft.

Der bekannte Theater- und Filmdarsteller Schubert, in Hamburg oft auch in „Junk“ am Schauspielhaus engagiert, spielt den Richard. Im Schauspielhaus wird er auch in Zukunft zu sehen sein: „Ich bin ständiger Gast und ein Freund des Hauses. Wenn es passt, kommen wir ­zusammen. Das ist eine offene Zweier­beziehung.“

Schuberts Figur Richard hat Sehnsucht nach einer Welt mit Tauschbeziehungen

Sewan Latchinian und er kennen sich bereits seit der Ausbildung an der Berliner Schauspielschule Ernst Busch. Vor zehn Jahren stand Schubert schon einmal auf der Kammerspiele-Bühne. Das Gesamtpaket aus einem spannenden Stoff sowie alten und neuen Begegnungen hat ihn gereizt. Er und Latchinian hätten eine sehr ähnliche Auffassung von Theater. „Beim ersten Lesen dachte ich, das ist schnell auf eine Pointe hin erzählt. Aber das Stück ist um einiges intelligenter und vielschichtiger“, erzählt Götz Schubert. „Wie der engste Kreis um Richard null Verständnis für dessen Entscheidung aufbringt, wie sie sich das verloren geglaubte Geld dennoch herbeisehnen, wie sich alle Beteiligten quälen mit der Frage, was wäre wenn ...?! Das ist so spannend und hat einen hohen Wiedererkennungswert.“

Obwohl die Versuchsanordnung ab­strakt wirkt, wird die Inszenierung als lebensnahe schwarze, groteske Komödie erzählt. „Da gibt es einen intakten Freundeskreis, und dann tritt eine Art Sündenfall ein, die Verführung, die Not, die Macht, der Kampf. Die Form löst sich auf“, sagt Schubert „und die Gremlins kommen zum Vorschein.“ Richard ist in dieser Konstellation eine durchaus ambivalente Figur. „Er ist ein Idealist, ein Visionär und ein Missionar mit einer gehörigen Portion Selbstüberschätzung. Dabei hat er auch etwas Arrogantes an sich. Er meint zu wissen, was gut ist für die anderen, und drängt zudem auf Anerkennung für seine Entscheidung“, sagt Götz Schubert.

Das Stück berührt viele Fragen. In Zeiten, in denen die Gier nach Geld und Materiellem für viele ein hohes Gut darstellt, erscheint die Sehnsucht Richards nach einer Welt ohne Geld, ohne Rechnungen und mit Tauschbeziehungen geradezu abseitig revolutionär.

Gleichzeitig ist Richard kein Held. „Er ist kein besserer Mensch, aber ein Träumer mit autistischen Zügen“, so Schubert. Dem Schauspieler geht es darum, die Geschichte glaubhaft zu erzählen. Besonders freut ihn, dass der Abend aus den Figuren heraus entwickelt wird. Es ist ein dunkles Tal, in das er sich mit seinen Kollegen begeben wird.

„Nein zum Geld!“ Premiere So 28.4., 19 Uhr, bis 1.6., Kammerspiele (U Hallerstraße), Hartungstraße 9–11, Karten zu 22 bis 44 Euro unter T. 413 34 40