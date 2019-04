„Deine Freunde werden glauben, dass ich scheiße bin – meine Freunde werden heute mit mir feiern gehn“, singt der zwischen Hip-Hop und Soul tanzende Flo Mega in dem Song „Ferddich“ über das Ende einer Beziehung. Dass in jedem Ende auch ein Anfang steckt, beweist der Bremer mit seinem neuen Album „Bäms!“ – am heutigen 27. April zu hören im Mojo Club.

Flo Mega am Sa 27.4., 20 Uhr, Mojo Club (S Reeperbahn), Reeperbahn 1, Karten zu 33,25 Euro im Vorverkauf