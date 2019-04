Der Nochtspeicher ist seit geraumer Zeit ein sicherer Hafen für Freunde von Indie-Country und -Western, der auch mal aus Großbritannien kommen darf: Beim zweiten „Honky Tonk Harbour“-Allnighter am 27. April spielen John Lewis & The Lonesome Whippoorwills, Ags Connolly und The Honkabillies.

"Honky Tonk Harbour" am Sa 27.4., 20 Uhr, Nochtspeicher (S Reeperbahn), Bernhard-Nocht-Straße 69a, Karten zu 27,25 Euro im Vorverkauf