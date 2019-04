„Stay Rudel – Stay Rebel“, der Titel von Album Nummer 10 (2019) ist seit 1995 Programm der Hamburger Ska-Punker Rantanplan. Eine verschworene Gruppe ist das, die sich immer treu geblieben ist, mal bissig, mal verspielt und in den Texten immer am Puls der Zeit. Am 20. April geben die Jungs ein Heimspiel in der Freiheit, mit dabei ist ZSK aus Berlin.