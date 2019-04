Wiener Pop-Export Bilderbuch im Mehr! Theater

Geht es nach der reinen Quantität, man müsste sich um deutschsprachige Popmusik sicher keine Sorgen machen. Man schaue Woche für Woche auf die Charts: Lauter deutsche Laute. Capital Bra ist einer der Künstler, die dort immer wieder auftauchen. Mit den Beatles ist er, gemessen an Nummer-eins-Hits, der erfolgreichste Künstler in der Geschichte der deutschen Hitparade.

Dafür hat er noch nicht einmal drei Jahre gebraucht. Das ist wohl, tja, die Magie des Deutschraps. Frag’ nach auf dem Schulhof! Größer als die Beatles! Kann man eigentlich kaum glauben. Dabei sollte man doch unbedingt glauben an die Kraft deutschsprachiger Musik.

Deswegen ist es ein Segen, dass es die formidable österreichische Band Bilderbuch gibt. Sie entstammt dem Indierock und tat dort noch recht brav Dienst. Eine klassische Schülerband aus der Provinz, die mit Gitarren und deutschen Texten hantierte.

Dann ließ sie Falco, Prince, Funk und Soul in ihren Proberäume. Und natürlich die für ihr Schaffen essenzielle Marotte, nicht mehr rein deutsch zu singen. Gibt halt besonders eine Sprache, die sich besser um den Rhythmus des Pop schmiegt.

Wenn jetzt gerade, als zweites Album eines Doppelschlages, „Vernissage My Heart“ (Maschin Records) erschienen ist, dann ist die Band um den begnadeten Austro-Englisch-Verfechter Maurice Ernst („Superrichkids haben Stress/Wir haben Sandwishes, Sandwishes, Sandwishes“) längst im Olymp der übercoolen, extrasprachfertigen und megaangesagten Popkünstler angekommen.

„Mea Culpa“ heißt das nicht minder gelungene, bereits vor Jahresfrist erschienene Komplementäralbum. Insgesamt sind auf den beiden neuen Alben 17 schlaue, schöne, buntscheckige Popnummern versammelt, die man sehr, sehr oft hören kann. Fesche Sounds, besser wird’s in diesem Jahr sicher nicht mehr. Auch, was den Habitus angeht: Ironie ist, nach dem eigenwilligen und doch ganz einfachen Hit-Potenzial ihrer Songs, das erste, was einem zu Bilderbuch einfällt. Allein das demonstrative Mackertum eines Songs wie „Maschin“!

Hier spielt man noch überzeugt und immer breitbeinig Luftgitarre. Und hier darf man Haare auf der Brust haben, die sich powerful kräuseln, bis der nächste Denglisch-Vers kommt. „I better open my eyes/Ich mach’ die Augen auf“, singt Maurice Ernst im neuen und völkerverbindenden Lied „Europa 22“. Kann ja nie schaden.