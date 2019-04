In „Bis in die Puppen“ hatte sich Andrea Bongers ironisch mit dem Muttersein befasst. Nun legt die Puppen-Kabarettistin nach: In „gebongt“ bewegt sich die Hamburgerin zwischen Jugendwahn und Schaukelstuhl, mit Alter Egos aus Stoff, denen sie Stimme gibt.

„gebongt“ – Mutti hat sturmfrei 17. bis 20.4., Mi 19 Uhr, Do 19.30 Uhr, Fr/Sa 20 Uhr, Schmidtchen (U St. Pauli), Spielbudenplatz 21–22, Karten zu 15 bis 25 Euro unter T. 31 77 88 99