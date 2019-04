Der Hamburger Rapper Disarstar beeindruckte schon auf seinem Debütalbum „Kontraste“, das er mit 21 herausbrachte, mit reifen Ansichten, politischen Themen und Gesellschaftskritik. In Kooperation mit der Elbphilharmonie bringt er sein neues Album „Minus x Minus = Plus“ am heutigen 13. April in den Kultur Palast.