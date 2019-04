Hier kann zu Ostern geschlemmt werden

Ostern steht vor der Tür. Und mit den Feiertagen gehen nicht nur ein paar freie Tage und besinnliche Stunden einher, die häufig im Familienkreis verbracht werden, sondern auch ein gesteigerter Appetit, den es neben der Schokoladen-Überdosis zu stillen gilt. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich dabei der Osterbrunch am Tag und das Osterlamm am Abend. Wer keine Lust hat, selber zu kochen, der kann sich entspannt zurücklehnen und sich in einem der Restaurants und Hotels der Hansestadt verwöhnen lassen. Ob mit oder ohne Familie – zu Ostern ist für jeden etwas dabei.

Wer beim Essen einen maritimen Ausblick genießen möchte, der wird im Hotel Hafen Hamburg fündig. Mit Blick auf Elbe und Landungsbrücken können am Ostersonntag in der Elbkuppel zahlreiche Osterklassiker wie bunt gefüllte Eier, frische Waffeln und geschmorte Lammkeule probiert werden. Im Preis von 59 Euro ist auch eine große Getränkeauswahl inklusive Wein und Bier enthalten.

Für die Kleinen ist beim Osterbrunch im Restaurant am Fleet gesorgt. Die Erwachsenen können sich Ostersonntag ab 12 Uhr bei einem Sektempfang auf die Leckereien des umfangreichen Büfetts einstimmen, eine Bastelecke und die Ostereiersuche sorgen dafür, dass bei den Kindern keine Langeweile aufkommt. Außer einer Waffel- und Eierstation locken geräucherte Fischspezialitäten, gebratener Kalbsrücken und zum süßen Abschluss eine Eierlikörtarte. Im Preis von 52 Euro sind auch kalte und warme Getränke enthalten.

Die Condi Lounge des Hotels Vier Jahreszeiten lockt ab Gründonnerstag mit einer österlichen Törtchen- und Kuchenauswahl. Klassisch mit Fisch geht es am Karfreitag im Jahreszeiten Grill weiter. Die Wahl zwischen pochiertem Steinbutt (49 Euro) und pochierten Seezungen-Röllchen (45 Euro) dürfte nicht leicht fallen. Am Ostersonntag und Ostermontag wird für 32 Euro eine Keule vom Osterlamm aus dem Ofen serviert.

Für Singles, die keine Lust auf Fisch oder Fleisch auf dem Teller haben, hat sich das Dametto in Eppendorf etwas Besonderes ausgedacht: das Single-Dinner. Gründonnerstag kann der Abend bei frischer Pasta und Wein in lockerer Atmosphäre genossen werden.

Egal, wie die Wahl ausfällt, alle Anbieter empfehlen eine frühzeitige Reservierung. Frohe Ostern!