Das Artisten-Musical „Paramour“ feiert Premiere

Die Schauspieler und Akrobaten erzählen in „Paramour“ eine Liebesgeschichte.

Als Musical mit Artisten spielte „Paramour“ bis 2017 gut ein Jahr lang am New Yorker Broadway – als erneuerte Fassung läuft es nun im Stage Theater Neue Flora. In der Europa-Premiere der ersten Zusammenarbeit des Cirque du Soleil mit Stage Entertainment wirken pro Show 37 Artisten und Darsteller mit, dazu spielt eine sechsköpfige Band. Gemeinsam wollen sie das Publikum ins goldene Hollywood-Zeitalter entführen – Stichwort Paramount.

Die Hauptrollen in der üppig ausstaffierten Dreiecksgeschichte spielen und singen Pasquale Aleardi (als Filmregisseurs AJ), Vajèn van den Bosch (als Filmstar Indigo) und Anton Zetterholm (als Pianist Joey). Der Schwede Zetterholm ist in Hamburgs Neuer Flora als Premieren-Tarzan noch bestens bekannt.