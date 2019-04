Magische Pop-Klänge mit Charlotte Brandi

Als Teil des Berliner Indie-Duos Me And My Drummer hat sich die Sängerin Charlotte Brandi bereits einen Namen gemacht. Nach acht Jahren Bandgeschichte war jedoch im September vergangenen Jahres Schluss – seither verfolgen Brandi und Schlagzeuger Matze Pröllochs eigene Projekte. Die gebürtige Dortmunderin machte solo weiter und brachte im Februar ihr erstes eigenes Album „The Magi­cian“ heraus.

Dafür kehrte sie zurück zu ihren Wurzeln und kaufte sich – inspiriert von dem alten Holzklavier ihrer Kindheit – ein ähnliches in Berlin und tauschte Synthesizer gegen hymnische Pop-Klänge und analoge Instrumente. Die Arbeit an ihrem Soloalbum begann sie bereits 2015 während einer verletzungsbedingten Zwangspause.

Dass alle Songs am Piano entstanden sind, scheint auf der Platte mal mehr mal weniger durch. Bei ihren emotionalen Melodien setzt Brandi auf üppige instrumentelle Arrangements: Von Frauenchören über Streicher bis zu Holzbläsern ist alles vertreten. Mit ihrer warmen, teils nur gehauchten Stimme schafft sie eine intime Atmosphäre, in der Anklänge an französische Chansons, Folk und Soul zu spüren sind. Es dürfte spannend werden, wie viele Musiker Charlotte Brandi am 11. April in den Nochtspeicher mitbringt.