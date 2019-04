Helmut Zierl in der Komödie Winterhuder Fährhaus.

Theater-Tipp Helmut Zierl gibt in Winterhude den Ehebrecher

Publikumsliebling Helmut Zierl (Foto) ist mal wieder in der Stadt. Im französischen Stück „Die Wahrheit“ gerät der Schauspieler aus Lütjensee als Ehebrecher Michel in die Bredouille. Bis Ostern als Gastspiel zu erleben in der Komödie Winterhuder Fährhaus.

„Die Wahrheit“ 9. bis 21.4., Di bis Sa je 19.30 Uhr, So 18 Uhr, Komödie Winter­hude (U Hudtwalckerstraße), Hudtwalckerstraße 13, Karten zu 17,54 bis 41,41 Euro in der HA-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18-32