Gilbert O’Sullivan ist auf Augenhöhe mit Elton John

Auf die Frage, wie er Erfolg messe, hat Singer-Songwriter Gilbert O’Sullivan einmal gesagt: „Ich wollte nicht die Welt erobern. Erfolg hatte ich, wenn der Postbote in unseren Garten kam und dabei einen Song von mir pfiff.“

Das dürfte der Zusteller besonders in den 70er-Jahren das eine oder andere Mal getan haben, denn in diesem Jahrzehnt hatte der in Irland geborene und in England aufgewachsene Musiker seine größten Erfolge. „Alone Again (Naturally)“, „Clair“, „Matrimony“ und „Get Down“ waren damals gut in den Charts vertreten. Der „Guardian“ schrieb über ihn: „1973 war er ein Klavier spielender Superstar auf Augenhöhe mit Elton John.“

In der Zeit danach wurde es ruhiger um den heute 72-Jährigen, der aber weiter komponierte und Konzerte gab – er ist auf dem Glastonbury Festival aufgetreten und hat die Royal Albert Hall gefüllt. Im vergangenen Jahr kam sein 19. Studioalbum auf den Markt, das heißt, wie er selbst: „Gilbert O’Sullivan“. Wobei das nicht ganz stimmt, denn seine Vornamen sind eigentlich Raymond und Edward, aber in Anlehnung an das in Großbritannien populäre Operetten-Autorenduo Gilbert & Sullivan taufte er sich publikumsträchtig um.

Seine Auftritte waren zunächst ziemlich schräg, zumindest, was sein Outfit betraf. Er hatte die Haare hoch geschoren und den Rest zu einer Topffrisur verarbeitet. Dazu trug er ein zu kleines Sakko, merkwürdige Hemden, eine Dreiviertelhose und Militärstiefel. Seine erfolgreichsten Titel waren meist sehnsuchtsvolle Balladen. 1972 änderte O’Sullivan dann sein Äußeres, trug fortan das Haar länger und gepflegte Kleidung – häufig Pullover mit einem großen G auf der Brust.

In den 80er-Jahren machte O’Sullivan in erster Linie mit einem langwierigen Prozess gegen den Manager Gordon Mills von sich reden. Er endete schließlich zugunsten des Musikers, der eine Entschädigung von sieben Millionen Pfund zugesprochen bekam, was heute etwa der dreifachen Summe entspräche.

Gilbert O’Sullivan, der auf der Kanalinsel Jersey lebt, hat einmal über sein Selbstverständnis als Künstler gesagt: „Ich halte mich für einen zeitgenössischen Songautor. Ich möchte nicht ein ganzes Konzert nur aus Erinnerungen bestreiten. Schauen Sie sich Paul McCartney an! Jahrelang erklärte er, er wolle das alte Zeug nicht mehr spielen, und nun klingt er wie eine Beatles Revival Band.“

Vor diesem Hintergrund wirkt das Motto seines Konzerts in der Laeiszhalle ein wenig kurios: „Best of“.