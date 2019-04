Mit der Fassung von Colm Tóibíns „Marias Testament“ beeindruckte Nicole Heesters als Mutter in den Hamburger Kammerspielen. An diesem Dienstag liest die Schauspielerin aus dem Roman über den Tod eines Sohnes in der Chris­tianskirche. Einnahmen gehen an das WillkommensKulturHaus.

„Marias Testament“ Di 9.4., 20 Uhr, Christianskirche (Bus 15, 36, 112), Klopstockplatz, Karten zu 10, ermäßigt 8 Euro unter T. 390 20 72 oder an der Abendkasse