Herr Pelzig und Co. sorgen für viel Spaß

Es gibt diese gottverdammten Montage, da kann einem das Lachen im Halse stecken blieben. Kann – muss aber nicht. Nicht aber bei dem Angebot, das die Satire- und Spaß-Fraktion aus nah und fern heute (und teils auch morgen) auf Hamburger Bühnen bietet.

Horst Schroth hat gewiss die kürzeste Anreise. Der Kabarett-Grandseigneur aus Ahrensburg spielt im St. Pauli Theater (Spielbudenplatz 29/30) noch mal seinen Abend „Wenn Frauen immer weiter fragen“. In der Fortsetzung seines zehn Jahre alten Erfolgsprogramms „Wenn Frauen fragen“ gibt er ab 19.30 Uhr neue Antworten, Eintrittskarten kosten 17,80 bis 35,40 Euro.

Schroth kommt ursprünglich aus Oberfranken, Frank-Markus Barwasser aus Unterfranken – aus Würzburg. Den Franken als solchen machte der ausgebildete Journalist auf Kleinkunstbühnen und im Fernsehen mit seiner Figur Erwin Pelzig hörensfähig -und massenwirksam. Mit „Cord-Hütli“, „Herren-Handtäschle“ und rotweiß kariertes Hemd wurde Pelzig zur Kabarett-Institution. Und das obwohl ihn sein langjähriger ZDF-Partner Urban Priol (in „Neues aus der Anstalt“) als „fränkischen Konsonantenverdreher“ tituliert hatte. Nach seinem Abschied vom Fernsehen mit seiner kurios-investigativen Talkshow „Pelzig hält sich“ 2015 tourt Barwasser, der inzwischen wahlweise im Rhein-Main-Gebiet oder in der Bretagne lebt, nach zwei Jahren Schaffenspause seit 2018 wieder. Die Doppelvorstellung des neuen Pelzig-Programms „Weg von hier“ an diesem Montag und Dienstag (je 20 Uhr) verspricht ein weiterer Höhepunkt des zweimonatigen Kabarett-Fests im Lustspielhaus (Ludolfstraße 53) zu werden. „Hinter seinen Themen steckt heute vielleicht noch mehr Nachdenklichkeit als früher“, sagt Barwasser über Pelzig, der sich nun mit Trump und Co., herumärgern muss (Restkarten zu 16,50, ermäßigt bis 32.50 Euro).

Kunstfigur und Synonym für den sympathischen Ruhrpott-Proll ist von jeher Atze Schröder. Der Porsche-Fahrer aus Essen-Kray hat für seine doppelte Hamburg-Premiere von „Zärtliche Cousinen“ an diesem Montag und Dienstag (je 19.30 Uhr) in Schmidts Tivoli statt einer einer blonden „Schnalle“ jedoch Till Hohenender auf dem Beifahrersitz. Der war einst eine Hälfte des Musik-Comedyduos Till & Obel. Atze und Till wollen aber nicht nur in Erinnerungen mitsamt alter Parodien schwelgen, sondern auch das aktuelle Geschehen kommentieren (Restkarten ab 18,50 Euro).

Ebenfalls am Spielbudenplatz, im Schmidt Theater, hat heute (19.30 Uhr) parallel Bademeister Schaluppke mit „Chlorreiche Tage“ Hamburg-Premiere. Hinter dem Entertainer in kurzen Hosen mit Plauze und Badelatschen steckt der Kölner Bewegungs- und Gesangskünstler Robbi Pawlik, längst ein alter Hase auf dem gefliesten Parkett. Und weil Schaluppke schon öfter das Schmidt gerockt und gerappt hat, kommt er am 27. April gleich mal wieder. So wird das Theater gleich zweimal zum „Spass“-Bad – inklusive „Acapulco“-Tower ... (Karten zu 21,80 bis 31,70 Euro).