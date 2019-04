Schweden. Pop. Keine Ahnung, was da oben im Norden in der Luft liegt, aber seit Jahrzehnten haben sie dort die Formel gefunden, um Kopf, Herz und Beine der Welt zu erreichen. Warum es bei Dance-Pop-Chanteuse Robyn international seit 1995 nicht geklappt hat, bleibt ein Rätsel. In der Heimat ist sie ein Superstar. Am 8. April singt sie im Mehr! Theater.