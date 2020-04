Hamburg. "Was berührt, das bleibt" - so heißt das aktuellste Album des Hamburger Sängers und Songwriters Enno Bunger. Songs daraus wird er diese Woche online live präsentieren.

Bereits am vergangenen Sonntag hatte Bunger ein kurzes Konzert auf einem anderen Kanal gestreamt. "Mir hat das Spaß gemacht - sofern man Spaß haben kann an überwiegend traurigen Songs - so dass ich das jetzt öfter machen möchte", schrieb Bunger im Anschluss.

Enno Bunger

Von Dienstag bis Sonnabend wird er dabei jeden Tag eine andere Plattform nutzen, die vollständige Liste gibt es auf dem Facebook-Account des Künstlers.