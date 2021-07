Lienen zerlegt Kanzlerkandidat Laschet: "Schämen Sie sich!"

Hamburg. Ewald Lienen (67) ist ein Mann der klaren Worte, niemand, der mit seiner Meinung hinter dem Berg hält. Da überrascht es nicht, dass sich der Markenbotschafter der FC St. Pauli auch beim Thema Klimapolitik klar positioniert. Im Fokus seiner Kritik, die der ehemalige Fußballprofi-und Trainer in einem Video äußert: Kanzlerkandidat Armin Laschet (60, CDU). "Sehr geehrter Herr Laschet, schämen Sie sich!", sagte Lienen, und redete sich anschließend in dem 1:36 Minute langen Clip in Rage.

Für Lienen, der zwischen Mönchengladbach und Hamburg pendelt, ist der CDU-Chef ein rotes Tuch. "Ich schäme mich, dass ich mich dem Thema Klimawandel viel zu spät gewidmet habe. Aber auch Sie sollten sich schämen für das, was sie als Berufspolitiker seit Jahren versäumt oder zugelassen haben", polterte Lienen im Rahmen der Aktion "Rote Klimakarte". In mehreren deutschen Städten gibt es an diesem Freitag Demonstrationen, die sich mit dem Thema Klimawandel und Klimapolitik befassen.

Lienen kritisiert Laschet für "desaströse Klimapolitik"

Einmal in Fahrt, legte Lienen in seiner für ihn typischen emotionalen Manier nach. "Die "Rote Klimakarte", die ich Ihnen hiermit zeige, haben Sie sich gleich auf doppelte Art und Weise verdient. Zum einen für ihre desaströse Klimapolitik in unserem Land Nordrhein-Westfalen, wo Sie die Energiewende, die auf einem Super-Weg war, systematisch ausgebremst und dabei Zehntausende von bereits existierenden Arbeitsplätzen in den erneuerbaren Energien wieder vernicht haben", so Lienen.

Lienen zeigt Laschet die "Rote Klimakarte"

Doch damit war die Abrechnung mit Laschet längst noch nicht vorbei. Im Gegenteil. Ausführlich erklärte Lienen, warum der Kanzlerkandidat noch aus einem weiteren Grund die "Rote Klimakarte" verdient hat. "Zum anderen dafür, dass Sie und ihre Partei uns ein unglaublich inhaltsarmes, nicht konkretes und völlig unzureichendes Programm als zukunftsweisende Klimapolitik verkaufen wollen", so der Markenbotschafter.

Zum Ende des Videos forderte er Laschet auf, seine Agenda vor der heißen Phase des Wahlkampfes noch einmal zu überdenken. "Wenn Sie an dieser Agenda festhalten, machen Sie sich schuldig an den Folgen einer viel zu späten Umkehr, wie den immer größer werdenden Klimakatastrophen, die schon jetzt unsere Lebensgrundlagen bedrohen", sagte Lienen mit Blick auf die schreckliche Flutkatastrophe im Westen der Republik.

Lienen fordert Laschet auf, seine Wahlkampfagenda zu überdenken

Noch sei es nicht zu spät, entsprechende Maßnahmen gegen den fortschreitenden Klimawandel einzuleiten, erklärte Lienen in dem Video, dass innerhalb kürzester Zeit Tausende Klicks erhielt. "Stellen Sie sich gegen den Lobbyismus und gegen reine Profitinteressen. Übernehmen Sie jetzt Verantwortung für das Leben und Wohlergehen heutiger und zukünftiger Generationen. Und das nicht nur hier bei uns sondern überall auf der Welt. Deutschland kann immer noch Klima-Weltmeister werden und mit gutem Beispiel vorangehen. Leisten auch Sie ihren Beitrag."