Jagel. Wer am Wochenende auf der A7 aus dem Norden nach Hamburg fährt, muss wegen einer Sperrung eine Umleitung nutzen. Das hat Folgen.

Mehrere Autofahrerinnen und Autofahrer sind am Wochenende auf der A7 mutmaßlich nicht den Schildern gefolgt und dadurch bei Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) auf einer Baustelle gelandet.

Wie die Autobahn GmbH Nord am Sonntag mitteilte, schienen sich einige Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Hamburg unterwegs waren, nur an ihren Navigationsgeräten zu orientieren und gerieten dadurch in den gesperrten Bereich. Um die Arbeiter dort nicht in Gefahr zu bringen, sollten Reisende die ausgeschilderte Umleitung nutzen.

A7 wegen Asphaltsanierung am Wochenende gesperrt

Auf der A7 gibt es an diesem Wochenende zwischen den Anschlussstellen Schleswig/Jagel und Warder eine Asphaltsanierung. Bis Montag um 5 Uhr bleibt die Strecke in Fahrtrichtung Süden deshalb gesperrt. Mit den Bauarbeiten soll die Fahrbahn noch vor Beginn der Hauptreisezeit in den Sommerferien wieder instand gesetzt werden.

dpa