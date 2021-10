Hamburg. An der Buxtehuder Straße in Hamburg-Heimfeld ist am Abend gegen 18.30 Uhr ein Mann durch Messerstiche an Kopf und Rücken lebensgefährlich verletzt worden.

Wie der Lagedienst der Polizei mitteilt, war dem Angriff ein Streit in einer größeren Gruppe von Männern vorausgegangen. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Das Messer konnte von der Polizei sichergestellt werden. Drei Verdächtige wurden am Tatort festgenommen.