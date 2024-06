Erleben Sie einzigartige Fußballmomente auf der Fan Zone Hamburg vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024! Public Viewing, Live-Musik, Kinderprogramm, VIP-Vorteile und mehr erwarten Sie beim großen Sommer-Event.

Achtzehn Jahre nach dem unvergesslichen Sommermärchen der Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land kehrt erneut ein großes Fußballfest zurück nach Deutschland. Wird der Sommer 2024 ein neues Märchen schreiben?

Fußballherzen vereint: Gemeinsam anfeuern, gemeinsam jubeln

Die Fußballwelt blickt im Sommer 2024 gespannt nach Deutschland, wenn die Europameisterschaft in den schönsten Stadien des Landes ausgetragen wird. Doch nicht nur in den Stadien selbst wird die pure Fußballeuphorie zu spüren sein. Die Hansestadt Hamburg lädt Fans des Fußballs als eine der zehn auserwählten Host Cities ein, das Spektakel auf eine neue, mitreißende Art zu erleben: Die Fan Zone Hamburg auf dem traditionsträchtigen Heiligengeistfeld wird vier Wochen lang – vom 14. Juni bis 14. Juli – für echte Herzschlag-Momente, gemeinschaftliches Mitfiebern und ausgelassenes Feiern für Fußballbegeisterte aller Altersklassen sorgen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Hamburgs Fan Zone ist ein Treffpunkt der besonderen Art. Als großes Fest im Rahmen der UEFA EURO 2024 bietet es allen Besucherinnen und Besuchern vollkommen kostenfrei ein rundum packendes Event. Mit einer Kombination aus Live-Übertragungen aller 51 Begegnungen, einem entspannenden Beach Club, einem Riesenrad mit Blick über das Geschehen und einer kulinarischen Vielfalt verspricht die Fan Zone neben verschiedensten Emotionen auch ebenso verschiedenste Genüsse für jeden Geschmack.

Das Highlight der Fan Zone bildet ohne Zweifel das große Public Viewing. Mit einem 100 Quadratmeter Screen sowie weiteren Screens an verschiedenen Plätzen im Areal werden die Spiele der deutschen Elf, die Begegnungen im Hamburger Volksparkstadion und sämtliche K.O.-Runden zu einzigartigen Gemeinschaftserlebnissen.

Fans, die das volle VIP-Erlebnis erfahren möchten, können sich zudem auf die hochklassige VIP Area mit Blick auf die großformatige Leinwand und vorzüglichem Catering freuen.

Ein Ort der Entspannung, Zusammenkunft und Nachhaltigkeit

Von der familienfreundlichen Family Area mit entspannter Atmosphäre für die kleinen Gäste bis zur actionreichen Activity Area und Football Arena für die aktiven Fans – das Angebot ist so vielseitig wie das Turnier selbst. Die Nations Expo unterhält mit charmanten Informationen rund um die teilnehmenden Nationen, und auch die Sponsor:innen tragen mit interessanten Ständen und Aktionen zur Stimmung bei.

Nach all der Aufregung und dem Beifall ist auch für ein Rückzugsort gesorgt. Der Beach Club bietet hierfür eine Oase der Relaxation. Bei einer entspannten Atmosphäre und einem beeindruckenden Ausblick vom Riesenrad lassen sich die warmen Sommertage und das kulinarische Angebot in vollen Zügen genießen. Besonders zu betonen ist das nachhaltige Engagement der Fan Zone, das sich in der Verwendung von Mehrweggeschirr und kostenlosen Sonnencreme-Spendern zeigt.

Ein buntes Programm

Das Rahmenprogramm umfasst Live-Konzerte, kulturelle Darbietungen und Interaktionen, die von beliebten Moderator:innen wie Yared Dibaba auf der Event Stage präsentiert werden. Ein spezielles Augenmerk verdient dabei die Eröffnung des Festgeländes, die mit einem Live-Konzert der Rockband Madsen und dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland den Auftakt der Fan Zone einläutet.

© UEFA via Getty Images

Alle Programmhöhepunkte der Fan Zone Hamburg auf einen Blick:

Tägliche Live-Übertragungen: Alle Spiele der UEFA EURO 2024

Alle Spiele der UEFA EURO 2024 VIP Area: Exklusives Fußballerlebnis mit bester Sicht und Catering

Exklusives Fußballerlebnis mit bester Sicht und Catering Family Area: Spiel und Spaß für die jüngsten Fans

Spiel und Spaß für die jüngsten Fans Beach Club & Riesenrad: Entspannung und atemberaubende Ausblicke

Entspannung und atemberaubende Ausblicke Activity Area & Football Arena: Aktive Erlebnistage mit Sportaktivitäten und Turnieren

Aktive Erlebnistage mit Sportaktivitäten und Turnieren Nations Expo: Wissenswertes rund um die teilnehmenden Länder

Wissenswertes rund um die teilnehmenden Länder Event Stage: Live-Konzerte, Kultur und Unterhaltung mit Stars und Sternchen

Live-Konzerte, Kultur und Unterhaltung mit Stars und Sternchen Sponsor:innen Aktionen: Interaktive Stände mit Chancen auf Gewinne

Interaktive Stände mit Chancen auf Gewinne Homeless EURO 2024 Hamburg: Fußballturnier für wohnungslose Menschen

Fußballturnier für wohnungslose Menschen Special Olympics Fußball-Turnier: Inklusives Fußballerlebnis

Inklusives Fußballerlebnis Queerer Fußball-Aktionstag: Ein Tag im Zeichen von Diversity und Sport

© Hamburg Tourismus

Alle weiteren Informationen

Nach dem offiziellen Abpfiff der Spiele geht es mit Hamburgs berühmten Attraktionen weiter. Von lebhaften Clubs bis hin zu ruhigeren Orten, wie dem Miniatur Wunderland, bietet die Stadt vielfältige Möglichkeiten, den Abend nach Belieben zu gestalten.