Hamburg. Für den Bau von Photovoltaikanlagen auf städtischen Grundstücken fehlt in Hamburg eine eindeutige Rechtsgrundlage. Sportbund fordert Lösungen

Die finanzielle und administrative Unterstützung der Stadt für Hamburgs rund 800 Sportvereine beruht seit Langem auf drei Säulen: dem inzwischen alle vier Jahre auszuhandelnden Sportfördervertrag mit dem Hamburger Sportbund (HSB), der Hamburger Sportjugend im HSB und dem Hamburger Fußballverband im Volumen von zuletzt rund zwölf Millionen Euro, der entgeltfreien Nutzung öffentlicher Sportanlagen und Turnhallen sowie der Möglichkeit, Flächen auf Jahrzehnte pachtfrei zu erwerben, um sie für gemeinnützige Vereinszwecke zu bebauen und zu nutzen. Diese werden Sportrahmenvertragsflächen genannt. 308 davon existieren derzeit in der Stadt.

Mit Photovoltaikanlagen werden Vereine zu Unternehmen

Jetzt gibt es ein Problem, das seit mehr als vier Jahren nicht grundsätzlich gelöst ist. Wollen die Clubs auf diesen Grundstücken im Sinne des verschärften Hamburger Klimaschutzgesetzes, wie von der Stadt gefordert, auf ihren Dächern Photovoltaikanlagen errichten, betreiben und damit massiv Energiekosten sparen, drohen ungeahnte Komplikationen.

Die Lage ist kompliziert. Besitzer von Solar- oder Photovoltaikanlage speisen ihren nicht selbstverbrauchten Strom in das Netz ein und erhalten dafür eine geringfügige Vergütung, sieben bis acht Cent pro Kilowattstunde. Diese Einnahme ist steuerrechtlich dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuzurechnen. Gewerbliche Tätigkeiten auf Sportrahmenvertragsflächen sind behördlich in einigen Fällen geregelt.

Für Vereinsgaststätten gibt es seit Langem Regelungen

Ein Beispiel hierfür ist der Betrieb von Vereinsgaststätten. Für sie müssen die Clubs abhängig von der Größe der genutzten Quadratmeter einen Obolus an die Stadt entrichten. Für Photovoltaikanlagen oder Ladesäulen fehlen bisher eindeutige Regelungen, was zur Verunsicherung bei Bezirksämtern und Vereinen führte. Mangelnde rechtliche Klarheit erschwert den örtlichen Behörden ihre Entscheidung, Anträge der Clubs blieben liegen.

Der HSB hatte deshalb in der Vergangenheit wiederholt einheitliche Richtlinien gefordert und konkrete Vorschläge unterbreitet, „die Thematik mit einem geringen Entgelt auf die Erträge für eingespeisten Strom zu lösen“. Auch CDU und Linke machten zuletzt Druck auf den Senat. Passiert ist bisher wenig bis nichts.

Politik sucht jetzt Lösungen gemeinsam mit dem Sport

Die Bürgerschaft beschloss nun Mitte Mai nach erster Initiative der CDU einen Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen, „mit dem organisierten Sport eine Lösung zu erarbeiten, die den Vereinen die Nutzung von Dach- und anderen versiegelten Flächen für Photovoltaik rechtssicher und beihilfekonform ermöglicht“. Der Bürgerschaft sei bis Oktober über die Fortschritte zu berichten.

Der Sportbund hatte auf höheres Tempo gehofft, „da aktuell mehrere Vereine auf die Entscheidungen ihrer Bezirksämter warten und wegen der unklaren Rechtslage jetzt ihre geplanten Investitionen in eine kostengünstige Energieversorgung verschieben müssen“, sagt Maarten Malczak, HSB-Referatsleiter Politik und Kommunikation.

Photovoltaik: Die Linke und CDU fordern Rechtssicherheit

„Anscheinend spart das Landessportamt an der falschen Stelle Energie, nämlich die eigene“, sagt Heike Sudmann, sportpolitische Sprecherin der Bürgerschaftsfraktion der Linken. „Sonst ist nicht zu erklären, weshalb das Amt es in fünf Jahren nicht geschafft hat, notwendige Regeln im Mustervertrag aufzunehmen. Wenn es beihilferechtliche Fragen gibt, weshalb wurden die dann nicht geklärt? Was braucht das Landessportamt noch, um die vom Senat gewollten Klimaschutzanlagen auch auf den städtischen Sportflächen umzusetzen?“

Ähnlich sieht es Ralf Niedmers, sportpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion: „In Hamburg herrschen durch Rot-Grün widersprechenden Regelungen des städtischen Sportrahmenvertrages und des Hamburger Klimaschutzgesetzes. Diese müssen nun schnell in Einklang gebracht werden. Den Vereinen fehlt die dringende Investitionssicherheit, wenn sie auf eigene Kosten Photovoltaikanlagen auf der ihr überlassenen Infrastruktur errichten wollen. Es wird höchste Zeit, Sportvereinen auf städtischen Flächen Rechtssicherheit zu verschaffen. “

Rechtsgutachten sieht keine Probleme bei Photovoltaikanlagen

Dabei scheint die Rechtslage eindeutig. Der HSB hatte dazu auf eigene Kosten ein Gutachten bei der Hamburger Kanzlei Graf von Westphalen in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Die von der Behörde angeführten EU-Beihilferechtlinien wegen der entgeltfreien Überlassung der Flächen, die es zu beachten gelte, griffen hier nicht, „da es sich bei der Stromerzeugung und -einspeisung um eine unschädliche reine Nebentätigkeit im Verhältnis zur nichtwirtschaftlichen Haupttätigkeit der Sportvereine handeln und die vorausgesetzte Unternehmenseigenschaft fehlen dürfte“.

Das Bundesfinanzministerium beurteilte den Sachverhalt im Jahr 2022 ähnlich. Wenn Vereine dem Gemeinwohl dienen, sind dieser Art Anlagen zu erlauben.

Green Planet Energy sucht Austausch mit dem Senat

„Wenn Hamburg die urbane Energiewende ernst meint, müssen auch Sportvereine die Möglichkeit erhalten, auf städtisch zur Verfügung gestellten Flächen unbürokratisch PV-Anlagen zu betreiben“, sagt Maximilian Weiß, Referent für Energiepolitik bei Green Planet Energy. Das vom HSB vorgelegte Gutachten habe gezeigt, dass das EU-Beihilferecht dem nicht entgegenstehe. „Wir sind bereits in einem konstruktiven Austausch mit der Senatsverwaltung. Wir hoffen, dass unsere Anregungen umgesetzt werden, damit bislang brachliegende Dächer und Flächen sinnvoll genutzt werden können.“