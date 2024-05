Entdecken Sie exklusive Kaffeehighlights und treffen Sie echte Barista-Künstler auf der BARISSIMO Roadshow in Hamburg am 1. Juni 2024.

Täglicher Begleiter, sanfter Muntermacher: Kaffee ist ein Phänomen, eine gesellschaftliche Konstante, deren Reichweite weit über ihren dampfenden Rand hinausgeht. Ob in den frühen Morgenstunden als belebender Start in den Tag, als Basis für anregende Gespräche unter Kollegen bei einem Kaffeeschnack im Büro oder als geschätzte Ergänzung zu süßen Verführungen im Lieblingscafé – Kaffee ist als eines der beliebtesten Genussmittel aus dem heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken.

Die individuelle Aromatik bietet eine kulinarische Vielfalt aus schier unendlich vielen Variationen: klassischer Filterkaffee, der kunstvolle Barista-Cappuccino, ein kräftiger Espresso oder der cremig-sanfte Latte Macchiato – jede Vorliebe wird bedient.

Passend dazu kündigt ALDI Nord ein Ereignis der besonderen Art für Hamburg an: Am 1. Juni 2024, von 11 bis 17 Uhr, findet die BARISSIMO Roadshow vor der Rindermarkthalle, Neuer Kamp 31, in Hamburg statt. Dort werden den Hamburgerinnen und Hamburgern sowie allen weiteren Interessierten nicht nur kostenlose Kaffeespezialitäten geboten, sondern auch die Möglichkeit gegeben, in die Welt des Kaffeegenusses einzutauchen.

Ein Tag im Zeichen des Kaffees

Besucherinnen und Besucher können sich auf eine breite Palette an Kaffeekreationen freuen, die von erfahrenen Baristas zubereitet werden. Neben traditionellen Zubereitungsarten wie Espresso oder Cappuccino wartet ALDI Nord auch mit kreativen Neuentwicklungen wie dem Iced Caramelissimo oder Espresso Nusskatissimo auf – ein Genuss für alle, die gern über den Tellerrand schauen.

Die Kaffee-Eigenmarke BARISSIMO, die im vergangenen Jahr die bekannten Marken MARKUS und MORENO ersetzt hat, wird somit vor Ort umfassend vorgestellt. BARISSIMO zeichnet sich dabei durch eine herausragende Produktvielfalt aus, die alle Bedürfnisse abdeckt – ob gemahlener Kaffee, ganze Bohnen, Pads oder spezielle Sorten wie entkoffeiniert.

Vom Genuss in Weyhe bis in die Tassen von Hamburg

Die Besonderheit von BARISSIMO? Der Kaffee, der in über 2.200 ALDI Nord Filialen verfügbar ist, kommt frisch aus der eigenen Rösterei in Weyhe bei Bremen. Die hauseigene Röstung garantiert eine hohe Qualität und Frische, die sich im Geschmack widerspiegelt und die gleichzeitig den Anspruch an ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt.

Zudem sind sämtliche BARISSIMO Produkte nachhaltig zertifiziert. Hier nimmt ALDI Nord die soziale und ökologische Verantwortung ernst und bietet Hamburger Kundinnen und Kunden ein Sortiment, welches nicht nur durch Qualität, sondern auch mit Rainforest Alliance- oder Fairtrade-Zertifikation überzeugt.

Inspiration für zu Hause: Rezepte für Kaffeeliebhaber

Das Engagement geht über die reine Kaffeeverköstigung hinaus. Interessierte werden ebenfalls dazu eingeladen, die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von BARISSIMO zu entdecken. Mit Rezepten, die einfach zu Hause nachzumachen sind, lädt ALDI Nord dazu ein, die eigene Barista-Kunst zu entfalten.

DIY-Rezept: Iced Caramelissimo

60 ml BARISSIMO Espresso

50 ml MILSANI Sprühsahne

100 ml kalte MILSANI Haltbare Vollmilch

4-6 Eiswürfel (100 g) 3 EL Karamellsirup

– Zutaten für den Karamellsirup (Rezept ergibt ca. 10 EL Sirup)

100 g DIADEM Zucker

150 ml MILSANI Schlagsahne

Für den Karamellsirup 100 Gramm Zucker in einem Topf goldbraun karamellisieren. Dann mit 150 Milliliter Sahne ablöschen und rühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Espresso, zwei Esslöffel des Sirups und Milch mit Eiswürfeln in den Mixer geben und auf höchster Stufe etwa 30 Sekunden mixen. Mit Sprühsahne und dem restlichen Karamellsirup garnieren.

Kaffeevielfalt von BARISSIMO live erleben

Die BARISSIMO Roadshow bietet eine perfekte Gelegenheit für Kaffeegenießer und solche, die es werden wollen, die Kaffeewelt von ALDI Nord kennenzulernen. Dabei verbindet die Marke Qualität, Vielfalt und nachhaltigen Genuss zu einem einzigartigen Erlebnis – direkt vor der Rindermarkthalle in Hamburg.

Wer nicht bis zur Roadshow warten möchte, hat jederzeit die Möglichkeit, das BARISSIMO Sortiment in den ALDI Nord Filialen zu entdecken oder bequem im ALDI ONLINESHOP zu stöbern. Dort können Liebhaberinnen und Liebhaber vorab schon einmal entdecken, was sie am Tag der Roadshow und darüber hinaus erwartet.

