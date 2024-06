Kurz vorm Start in die Sommerpause geben die Hamburger Privattheater noch einmal alles. Auch im Juni steht viel auf dem Plan. Das Programm? Ein abwechslungsreicher Reigen musikalischer und schauspielerischer Darbietungen, die Urlaubstage und Auszeiten verschönern. Gehen Sie auf Tour durch die Hamburger Theaterlandschaft und entdecken Sie kulturelle Highlights auf Schritt und Tritt.

Die Welt steht manchmal Kopf – wunderbar miterleben lässt sich das im Ernst Deutsch Theater im „Sommernachtstraum“, Shakespeares weltberühmtem Klassiker über die Irrungen und Wirrungen der Liebe. Die Story ist so gut wie bekannt: Vier unglücklich verliebte junge Menschen stürzen in ein Chaos der Gefühle – das angezettelt wird von Puck, dem schelmischen, immer zu amourösen Streichen aufgelegten Kobold...

Shakespeares „Sommernachtstraum“ gibt es im Ernst Deutsch Theater. © Timmo Schreiber

Fußball oder Oper? Geht beides! – bei einem Besuch der „Fußballoper“, die das Opernloft im Alten Fährterminal Altona herausbringt. Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet ein spannendes und leidenschaftliches Spiel, gespickt mit Fußballliedern, Fangesängen und herzzerreißenden Opernarien.

„Fußballoper“im Opernloft. © Inken Rahardt

Fix was los ist auf dem „Sommerfest“ am Ohnsorg-Theater. Im Zentrum der schräg und schrill inszenierten, federleichten Komödie mit viel Musik steht Stefan Zöllner. Der will nur schnell sein Elternhaus verkaufen und dann zurück nach München. Doch die Rückkehr in seine Heimatstadt Kiel wird für den jungen Mann zu einer Reise in die Vergangenheit, die seine Zukunftspläne in ein anderes Licht rückt.... Spaßige Unterhaltung zu Hits der 70er-Jahre.

„Sommerfest“ am Ohnsorg-Theater. © Oliver Fantitsch

Spaß haben dürften Sie auch an den Auftritten dieses Mannes: Schauspieler und Kabarett-Star Jochen Busse („7 Tage, 7 Köpfe“) ist im Showbusiness ein alter Hase. In „Weiße Turnschuhe“ an der Komödie Winterhuder Fährhaus steht der „Feingeist des Boulevards“ gerade in der Paraderolle des lebenslustigen Seniors Günter auf der Bühne. Als dessen Sohn aus finanzieller Not eine Pflegestufe für den vitalen Vater beantragt, geht’s rund...

„Weiße Turnschuhe“ an der Komödie Winterhuder Fährhaus © Thomas Brill

Ein Riesenerfolg und Gewinner des Publikumspreises auf den Privattheatertagen 2023 war die Inklusionskomödie „Die Goldfische“ (nach dem gleichnamigen Kinofilm von Alireza Golafshan). Jetzt gastiert die ausgezeichnete Inszenierung der Comödie Dresden noch einmal an den Hamburger Kammerspielen. Ein Wiedersehen macht Freude – garantiert!

„Die Goldfische“, an den Kammerspielen. © Robert Jentzsch

Unter die Haut geht am Altonaer Theater „Serge“. Ein berührender Theaterabend über spannungsreiche familiäre Verbundenheit und Zusammenhalt in schweren Zeiten, nach dem gleichnamigem Roman von Erfolgsautorin Yasmina Reza („Der Gott des Gemetzels“). Ihr Thema ist die Auseinandersetzung der Geschwister Serge, Jean und Nana mit der totgeschwiegenen Vergangenheit ihrer jüdischen Familie und dem Umgang mit Erinnerungskultur.

„Serge“ gibt es am Altonaer Theater zu sehen. © G2 Baraniak

Für ganz Eilige: „Hamburger werden in 90 Minuten“ kann jeder, der am Comedy-Crashkurs auf Hamburgs Theaterschiff im Nicolaifleet teilnimmt. Ob Humor und Temperament der Hanseaten, der HSV, St. Pauli oder der Hafen – Geschichten aus und über die Stadt der Pfeffersäcke gibt’s hier fast so viele Sand am Elbstrand. „Besser als jede Stadtrundfahrt!“ und „Jetzt seh ich die Stadt mit anderen Augen“, schrieben zwei Besucher der Show ins Gästebuch.

„Hamburger werden in 90 Minuten“ am Theaterschiff. © Martina Denker

Bunt und knallig – kurz „Oberaffengeil“ wird der Sommer im Schmidt Theater. Das Show-Spektakel ist eine launige Zeitreise in die 80er und 90er. „Damals wurde die BRAVO noch mit D-Mark bezahlt, es gab sauren Regen, Kalten Krieg, Schulterpolster und schräge Schlager“ , erinnern sich die Musicalmacher Martin Lingnau und Heiko Wohlgemuth. Ein extrem lustiger Abend im bewährten Schmidt Format – mit über 50 Songs in neuem Sound!

„Oberaffengeil“ im Schmidt Theater. © Morris MacMatzen

Doch weil leider auch der schönste Sommer einmal endet, hier schon eine kleine Vorausschau auf Vorstellungen, die Vorfreude wecken auf die neue Saison. An der Kammeroper am Allee Theater wird „Maria Stuart“ – Donizettis Oper um den dramatischen Konflikt zwischen Elisabeth I. und Maria Stuart, den rivalisierenden Königinnen von England und Schottland – die Spielzeit eröffnen.

„Maria Stuart“ an der Kammeroper im Alleetheater.

„Die Zauberflöte“, Mozarts Meisterwerk, mit seinen eingängigen Melodien und Arien die beliebteste Oper der Welt, wird in der Version für lütte Leute zum kurzweiligen Spiel um Mut, Liebe und Freundschaft. „Die kleine Zauberflöte“, die am Allee Theater für Kinder in einer erfrischend bunten Neuinszenierung herauskommt: Ein bis zum Happy End spannendes Vergnügen um Papageno, den schwatzhaften Vogelhändler, und den verliebten Königssohn Tamino. Märchenhafte Unterhaltung für die ganze Familie.

„Die kleine Zauberflöte“ am Allee Theater für Kinder. © Patrick Sobottka

Mit einem Thriller, der das Publikum von Anfang bis Ende in Bann zieht, startet das English Theatre. Zwei Schriftsteller, die ein erfolgreiches Krimi-Autorenteam bilden, geraten in „Murder by misadventure“ in eine verzwickte Lage. Ein perfekt geplanter Mord scheint der einzige Ausweg. Doch wer bringt wen um? Sie werden’s erfahren – ab Mitte September an der Mundsburger Bühne. Bis dahin aber: Genießen Sie die kommenden Wochen und Monate!

„Murder by misadventure“ am English Theatre. © ETH

Vor der Sommerpause geben Hamburgs Theater noch einmal so richtig Gas - genießen Sie die Zeit!

