Harzer Vielfalt: Entdecken Sie den Harz in all seinen Facetten – eine Region, die Tradition und Fortschritt auf einzigartige Weise verbindet. Ob durch die inspirierenden Pfade der Literaturgeschichte, über herausfordernde Gipfel oder im Herzen kultureller Schätze: Der Harz empfängt Sie mit einem Abenteuer für jedes Alter. Planen Sie Ihren Aufenthalt in einer der vielseitigsten Landschaften Deutschlands und erleben Sie unvergessliche Momente, die so vielfältig sind wie der Harz selbst.

„Wer fortschreitet entfernt von Bekanntem, bewegt sich vorwärts zu neuen Zielen“ hat Johann Wolfgang von Goethe in seinen Harzreisen festgehalten. Auch Heinrich Heine besuchte zeitlebens den Brocken im Harz und hielt 1824 fest: „Durch die Tannen will ich schweifen“. Diese Faszination hält bis heute an. Seine spannende Historie, seine Industriegeschichte, geprägt von Forscherdrang und Pioniergeist, seine Kultur und seine abwechslungsreiche Naturlandschaft prägen den Harz bis heute.

Neue Freizeitangebote, moderne Ausstellungen, rasante Outdoorabenteuer und hochwertige Unterkünfte sowie ein Veranstaltungsreigen, einer Großstadt würdig, bereichern heute die Region.

Von traditionellen Wanderungen bis moderner e-Mobilität

Wanderregion und gute Luft: Diese Attribute waren früher Hauptgrund für eine Reise in den Harz . Während der Kur oder bei einem Familienurlaub durften ausgedehnte Spaziergänge und Wanderungen durch den dunklen Fichtenwald und über blühende Hochebenen nicht fehlen. Abends flanierte man durch die historischen Gassen der Fachwerkstädte Goslar, Wernigerode, Bad Lauterberg, Quedlinburg oder Stolberg (Harz). Zur Sommerfrische unternahm man Ausflüge auf die Berge und Hügel des nördlichsten deutschen Mittelgebirges und genoss die kühle Brise auf über 800 Metern Seehöhe.

© Harzer Torismusverband

Auch heute erklimmen Gäste und Einheimische die Harzer Gipfel. Früher wurden die Strecken überwiegend zu Fuß zurückgelegt und das Überwinden der Höhenmeter, die auch im Mittelgebirge ausreichend vorhanden sind, war oft eine schweißtreibende Angelegenheit. Inzwischen gibt es noch weitere Möglichkeiten, die Berge – insbesondere den Brocken mit seinen 1.141 Metern – zu bezwingen. Egal, ob mit dem Mountainbike oder bequemer mit dem E-Bike: Im Harz gibt es zahlreiche Verleihstationen und mehr als 2.300 Kilometer ausgeschilderte Radrouten der Volksbank Arena Harz. Auch geführte Segway-Touren erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Action, Ausblicke, Abenteuer und Panoramagenuss

Für Fans des schnellen Abstiegs stehen viele Bikeparks mit erstklassigen Downhill-Strecken sowie Monsterroller am Wurmberg oder Mountaincarts am Bocksberg zur Verfügung. Wandernde finden im 8.000 Kilometer ausgeschilderten Wanderwegenetz garantiert ihre passende Tour. Mehrere Fernwanderwege locken mit einer Auszeit über mehrere Tage.

Wie wäre es mal mit einem Perspektiven-Wechsel? Ballonfahren, Gleitschirmflüge oder Rundflüge stehen ebenfalls hoch im Kurs. Verschiedene Aussichtstürme in der ganzen Region verteilt, bieten bei guten Wetterverhältnissen imposante Fernblicke. Aus der Vogelperspektive sehen Berge, Städte, Burgen und Schlösser nochmal ganz anders aus…

© Harzer Torismusverband

Familienspaß bei Abenteuer-Spielplätzen und Tierparks

Spannende Action und unvergessliche Erlebnisse versprechen zahlreiche Attraktionen im gesamten Harz . Besonders Familien kommen dabei voll auf ihre Kosten. Seilbahnen bringen kleine und große Entdecker innerhalb weniger Minuten in luftige Höhen.

Oben angekommen warten Tierparks, Erlebnisstationen, Spielplätze oder die rasante Fahrt mit einer Sommerrodelbahn zurück ins Tal. Spielerisch lernen Kinder die Besonderheiten des Harzes kennen: Auf dem Baumwipfelpfad in Bad Harzburg oder bei zahlreichen Rätsel-Rallyes und Escape Games. An vielen Orten lüftet die Brockenbande so manches Geheimnis…

© Harzer Torismusverband

Kulturelles und actionreiches Indoor-Vergnügen als Schlechtwetter-Programm

Bei schlechtem Wetter sind Bergwerke und zahlreiche Museen ideale Anlaufstellen. Verstaubte Ausstellungen und langweilige Führungen waren gestern. Das kulturelle Angebot des Harzes ist so weitreichend, dass ein einziger Urlaub nicht ausreicht, um alles zu sehen.

Abenteuerführungen untertage oder interaktive Mitmachangebote in Museen vermitteln Historie und Gegenwart auf anschauliche Weise. Für Actionfans gibt es Highlights wie Megazipline, Wallrunning, GigaSwing, Menschenkatapult, Ziplining oder Hochseilgärten. Wer traut sich und überwindet seine Grenzen?