Bei den Eutiner Festspielen 2024 entfaltet sich vom 5. Juli bis 8. September ein fesselndes Programm auf einer neuen Seebühne, untermalt von der Magie grandioser Musik unter klarem Sternenhimmel.

Musikalische Meilensteine in neuem Ambiente

Eutin blickt in eine strahlende Zukunft der Kultur: Die Eutiner Festspiele stellen 2024 zum ersten Mal ihre neue Seebühne vor, die nach 73 Jahren den Start einer neuen kulturellen Ära markiert. Vor der traumhaften Kulisse des Sees werden Besucherinnen und Besucher mit Klassikern wie dem Musical „Jesus Christ Superstar“ und der Oper „Der Freischütz" sowie mit zehn weiteren herausragenden Konzerten verwöhnt.

© Grigory Shklyar / Getsaltung: efs / Christian Becker

Ganz komfortabel genießen – Seeblick inklusive

Im Herzen des Eutiner Schlossgartens erhebt sich eine moderne Tribüne, die fast zweitausend Gästen ein luxuriöses Kulturvergnügen garantiert – komplett mit bequemen Sitzen und einem uneingeschränkten Blick auf die Kunstwerke des Sommers. Der Traum vom perfekten Sommerabend wird hier, mit Musik im Ohr und einem eiskalten Getränk in der Hand, Wirklichkeit.

So zeigt sich die neue Tribüte der Eutiner Festspiele von der Seeseite aus. © Eutiner Festspiele / Moths Architekten

Legere Eleganz trifft auf musikalisches Extravaganz

Entgegen der steifen Konventionen, die oft mit hochkarätigen Kulturveranstaltungen assoziiert werden, lädt Eutin zu einem entspannten Kulturgenuss ein. Ob leger oder festlich – hier ist jede Form der Bekleidung willkommen. Ein Leitsatz, der das Herz der Festspiele offenbart: „Kultur ist unsere Natur“ versinnbildlicht die entspannte und zugleich inspirierende Atmosphäre.

© Eutiner Festspiele

Gastronomische Highlights zwischen den Akten

Das Erlebnis der Eutiner Festspiele geht über den rein musikalischen Genuss hinaus und umfasst auch kulinarische Höhepunkte. Die Bistros „Carl&Maria“ und „Intermezzo“ sorgen für exquisite Gaumenfreuden, während die grüne Wiese an der Opernscheune für Picknickfreunde zur Verfügung steht.

© Christopher Landerer

Weltklasse Talente läuten neue Ära ein

Mit Profigestalten wie Till Kleine-Möller für die Regie, Christoph Bönecker für die musikalische Untermalung und Timo Radünz in der Choreografie wird das Musical „Jesus Christ Superstar“ zu einem herausstechenden Ereignis. Der legendäre Carl Maria von Weber wird durch die Neuinszenierung seines „Der Freischütz“ von Starregisseur Anthony Pilavachi und Musikdirektor Leslie Suganandarajah gehuldigt.

© Peter Wormstetter / Collage: Christian Becker

DAS KOMPLETTE PROGRAMM DER EUTINER FESTSPIELE 2024 GIBT ES HIER.

Bunte Konzertpalette erwartet Musikliebhaber

Die Konzertreihen präsentieren sich vielseitig und bieten von Rock über Pop bis hin zu Jazz und Klassik für jede Vorliebe das Richtige. Mit Größen wie der NDR Bigband, Künstlerpersönlichkeiten wie Yvonne Catterfeld und dem geschätzten Bodo Wartke ist hochkarätige Unterhaltung garantiert.

© Adam von Mack

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Nach langem Bangen und Hoffen im Herbst 2022 zeichnete sich schließlich ab, dass die neue Tribüne und der neue Orchestergraben termingerecht zur Spielzeit im Juli 2024 fertiggestellt werden. „Wir haben in sehr kurzer Zeit alle Voraussetzungen für eine außergewöhnliche Saison 2024 geschaffen“, so Geschäftsführerin Anna-Luise Hoffmann. Am 28. Juni 2024 wird es dann endlich soweit sein: Mit einem feierlichen Festakt werden sowohl die diesjährigen Festspiele eröffnet, als auch die neue Tribüne eingeweiht.

Dieser exklusive Abend ist nicht nur ein Dankeschön an die Gäste, die Eutinerrinen und Eutiner, sondern auch Anerkennung für die Anteilnahme der Stadt an der Entstehung der neuen Spielstätte. Falk Herzog, geschäftsführender Gesellschafter, betont die Bedeutung dieser Einweihungsfeier, bei der bewusst auf die Aufführung der Hauptstücke verzichtet wird, damit der Fokus auf der Eröffnung liegt. Um Teil dieses historischen Moments zu werden, ist die Eröffnung kostenfrei mitzuerleben.

Orchestra On The Rocks © efs / Christian Becker

Kartenverkauf bereits in vollem Gange

Tickets für die einzelnen Veranstaltungen können alle Fans der Eutiner Festspiele HIER online ordern oder in allen bekannten Vorverkaufsstellen vor Ort erwerben. Mit einer umfassenden und abwechslungsreichen Palette an Events von Juli bis September hoffen die Organisatoren, sowohl langjährige als auch neue Besucherinnen und Besucher für die diesjährigen Festspiele zu begeistern.