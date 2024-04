Hamburgs beliebtestes Girokonto wird 25 Jahre alt und hat schon viele glücklich gemacht.

In jeder zweiten Hamburger Geldbörse steckt die Karte mit der Joker-Mütze. Das Vorteilskonto der Haspa ist eine Institution. Über 30.000 Konten sind im Einsatz. Kein anderes Mehrwertkonto in Europa hat mehr Nutzerinnen und Nutzer.

Zum Start 1999 war der HaspaJoker eine kleine Revolution. Im Trend waren Gratiskonten, die dann aber oft mit diversen Zusatzgebühren zu Buche schlugen. Die neuen Kontopakete der Haspa gingen einen anderen Weg: Zum Pauschalpreis waren alle Kontoleistungen inklusive. Und oben drauf kam ein Bündel von Versicherungen, Rabatten und Serviceleistungen für alle Lebenslagen.

Bei regelmäßiger Nutzung waren die Kontogebühren schnell wieder drin. Das kam gut an. Vor allem, weil man viele Angebote direkt vor der Haustür, in Geschäften, Restaurants und bei Events in Hamburg nutzen konnte.

50.000 Schlüssel gefunden

Über die Jahre sind diese Zusatzleistungen für viele Hamburgerinnen und Hamburger zur Selbstverständlichkeit geworden. Über zwei Millionen Tickets für Kultur, Sport und Freizeit wurden schon über den HaspaJoker geordert, viele davon zum Bestpreis und frei Haus geliefert. Und nach dem Erlebnis bekommt man sogar noch ein paar Prozente gut geschrieben. Sogar einige Hamburger Paare haben sich auf diesem Wege kennen und lieben gelernt.

Auch als Retter in der Not hat sich der HaspaJoker einen Namen gemacht: Über 35.000-mal öffnete er zugefallene Haus- oder Wohnungstüren. Mehr als 50.000-mal brachte er verlorene Schlüssel zurück. Ein Schlüsselanhänger aus dem Schlüsselfund-Service führte sogar direkt zu einem Einbrecher, der ihn am Tatort verloren hatte. Das machte dann zumindest die Polizei glücklich.

Handtasche über Bord

Eine besondere Stärke zeigt der HaspaJoker als Reisebegleiter. Unzähligen Reisenden konnte er schon in misslichen Lagen helfen. Mal ging eine Handtasche über Bord, mal wurde beim Baden das Gepäck gestohlen. Die Haspa wird dann zur Notfallzentrale in der Heimat, die Karten sperrt, Bargeld sendet, Behandlungskosten glatt zieht und vieles mehr. Dabei findet sie oft auch unkonventionelle Lösungen. Ein ausgeraubter Kunde in Thailand konnte sich zum Beispiel mit seinem Tattoo am Urlaubsort ausweisen und so Bargeld auszahlen lassen. Eine Hochzeitsfeier in Las Vegas versorgte der HaspaJoker mit einer original Schwarzwälder-Kirschtorte. Sogar Last-Minute-Tickets für die Mailänder Scala konnten von Hamburg aus organsiert werden.

Ein Jubiläum mit Wumms

Zum Jubiläum hat sich die Haspa einiges einfallen lassen. Ein paar glückliche Gewinner fahren demnächst zum Adele-Konzert in die USA. Aber auch in Hamburg stehen im Sommer noch große Ereignisse bevor. (…) Zum Beispiel exklusiv für HaspaJoker-Kunden: Das Dockville-Festival für sensationelle 25 Euro pro Tagesticket (nur noch wenige Tickets verfügbar).

Happy Birthday, HaspaJoker.

Für jeden das passende Konto

HaspaJoker-Konten gibt es in drei Varianten: Der HaspaJoker start ist die beste Wahl für junge Leute ab 12 Jahren – kostenlos bis zum 23. Lebensjahr und vergünstigt bis zum 30. Lebensjahr. Der Klassiker HaspaJoker bietet für nur 9,95 Euro pro Monat neben Bankleitungen eine Vielzahl exklusiver Vorteile. Und wer das volle Programm haben möchte, der bekommt mit dem HaspaJoker premium nochmal ordentlich Leistungen oben drauf.