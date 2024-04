Der LebensArt Frühjahrsmarkt auf Gut Basthorst lädt vom 3. bis 5. Mai 2024 zum gemeinsamen Start in den Frühling und in die Outdoorsaison ein!

Auch in diesem Jahr erwartet die Gäste auf dem wunderschön idyllischen Gut Basthorst ein großer Frühjahrsmarkt mit zahlreichen Ausstellern rund um die Themen Garten, Wohnen und Lifestyle, passend zum Start in ein neues, trendiges Jahr voller Wonne und Genuss. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf ein breites Angebot an regionalen Produkten und Handwerkskunst, Home Interior, Gartenartikeln, Pflanzen und Blumen, Mode, Schmuck und Kulinarik, um das Zuhause, den Garten, den Balkon und schlichtweg das Leben richtig frühlingsschön zu gestalten, freuen.

© HOME & GARDEN EVENT GmbH

Natürlich wartet auch ein spannendes Programm mit leichter, beschwingter Musik, die zum Schlendern und Entdecken einlädt, sowie frühlingshafte Sonderaktionen, ansprechende Tastings, bei denen die Besucherinnen und Besucher kulinarische Köstlichkeiten entdecken können, sowie vielerlei weitere Überraschungen.

© HOME & GARDEN EVENT GmbH

Ganz besonders schön wird es bei der Unterhaltung für kleine LebensArt Frühjahrsmarkt Gäste: Ein umfangreiches Kinderprogramm mit Hüpfburg und einem Bobby Car Parcour sorgen für lachende Gesichter und unvergessliche Momente. So können die Eltern entspannt die Marktstände erkunden, während die jüngsten Familienmitglieder sich auf unterhaltsame Weise austoben und einen schönen Tag verleben, der der gesamten Familie in toller Erinnerung bleibt.

Der LebensArt Frühjahrsmarkt auf Gut Basthorst verspricht eine gelungene Mischung aus Shopping, Genuss, Musik und Familienspaß. Die perfekte Gelegenheit, um die ersten warmen Tage des Jahres in idyllischer Umgebung zu erleben und sich von den vielfältigen Angeboten inspirieren zu lassen.

© HOME & GARDEN EVENT GmbH

Um die Vorfreude bei seinen Besucherinnen und Besuchern zu steigern, bietet der Veranstalter, die HOME & GARDEN Event GmbH aus Lübeck, einen Ticketvorverkauf auf seiner Webseite für neun Euro pro Erwachsenenticket an. Vor Ort kostet das Erwachsenenticket zehn Euro inklusive Bearbeitungsgebühr - der zeitige Ticketkauf lohnt also. Schüler, Studenten und Rentner zahlen vor Ort ebenfalls neun Euro bei Vorlage des entsprechenden Ausweises. Kinder bis einschließlich 15 Jahre dürfen in Begleitung eines Erwachsenen gratis dabei sein.

Der LebensArt Frühjahrsmarkt auf Gut Basthorst ist Freitag, Samstag, Sonntag und Montag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Zahlreiche kostenfreie Parkplätze stehen unmittelbar am Veranstaltungsgelände zur Verfügung.