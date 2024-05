Freuen Sie sich auf schöne Tage mit spitzig-kurzweiliger und anregender Unterhaltung. Denn auch in der Theaterlandschaft blüht jetzt so einiges. Gute Laune-Tipps der Hamburger Privatbühnen finden Sie hier.

Von einer Riesenerfolgswelle getragen wird die Matrosen-Revue „Wellen, Sturm und Steife Brisen“. Auf Hamburgs Theaterschiff, wo üblicherweise Pointen von der schwimmenden Kabarettbühne prasseln, fallen nun wieder fast alle Hüllen. Als knackige Kerle eines Containerschiffs mit einer geballten Ladung Erotik an Bord stechen die Musical-Darsteller Andreas Langsch, Richard Patrocinio und Martin Ruppel zu umgetexteten Liedern und Welthits von „Amsterdam“ über „Sex Bomb“ bis „Love for sale“ in See – begleitet von den Jubelstürmen des Publikums, das in ausgelassener Stimmung das Show-Spektakel über Seeleute, Sehnsucht und Liebeshunger feiert.

„Wellen, Sturm und Steife Brisen“ auf Hamburgs Theaterschiff. © Bernd Brundert

Der Kurs stimmt: Auf stimmungsvolle Unterhaltung steuert „Der kleine Störtebeker“ am Schmidt Theater zu. Das Piratenmusical erzählt, wie aus dem lütten Klaus der legendäre Störtebeker wurde – eine Geschichte vom Erwachsenwerden mit allem, was dazugehört: Aufnahmeprüfung bei den Piraten, erste Liebe, betrügerische Hamburger Pfeffersäcke, ganz viel eingängige Songs und die sprechende Ratte Justin. Entzückend!

„Der kleine Störtebeker“ am Schmidt Theater. © Morris Mac Matzen

Saisonausklang mit einem Musical: Am English Theatre erzählt „Lizard Boy“ die Geschichte eines jungen Mannes, der sich nach Liebe sehnt. Wegen seines seltsamen Aussehens – nach einem Unfall hat er echsenartige Schuppen statt Haut – traut Trevor sich jedoch kaum noch nach draußen. Bis er entdeckt: In ihm stecken Superkräfte. Das macht ihm Mut und er beginnt endlich, um sein Leben zu kämpfen. Das Musical, von Werken wie X-Men und Spider-Man inspiriert, lässt spektakuläre Unterhaltung erwarten – inszeniert vom (im letzten Jahr mit dem Rolf-Mares- Theaterpreis für Regie) ausgezeichneten Co-Intendant Paul Glaser.

„Lizard Boy“ am English Theatre. © Kevin Berne

Unterhaltung für die ganze Familie hat das Allee Theater im Programm. Großen Anklang findet „Prinzessin Turandot“, die farbenfroh, kurzweilig und einfühlsam inszenierte Puccini-Oper am Theater für Kinder auch bei den Großen. Denn der Zauber wahrer Liebe, der – von Gongschlägen und Xylophonklängen untermalt – wie aus einer fernen Welt herüberweht und den das Ensemble aus Sängern und Musikern wunderbar einfängt, zieht wohl jeden in seinen Bann. Märchenhaft!

„Prinzessin Turandot“ am Allee Theater – Theater für Kinder. © Patrick Sobottka

Fußball? Oper? Wie wäre es da mit einem Besuch der „Fußballoper“, die das Opernloft im Alten Fährterminal Altona herausbringt?! Die Zuschauer erwartet ein spannendes und leidenschaftliches Spiel, gespickt mit Fußballliedern, Fangesängen und herzzerreißenden Opernarien.

„Fußballoper“ am Opernloft im Alten Fährterminal Altona. © Inken Rahardt

Es ist eine schöne Tradition: Bevor sich die Kammeroper am Allee Theater in die Sommerpause verabschiedet, werden die Zuschauer auf besondere Weise verwöhnt: Mit einer konzertanten Aufführung. Die Wahl fiel in diesem Jahr auf „Die Perlenfischer“ – George Bizets romantische Erfolgsoper über Freundschaft und Liebe, Eifersucht und Verrat.

„Die Perlenfischer“ am Allee Theater – Hamburger Kammeroper. © Patrick Sobottka

Tolles Treiben in „Landünner – Eine Nacht am Ende der Welt“ am Ohnsorg-Theater. Im Hallig-Urlaub verbringen Regina und Klaus, das biedere Paar im Partnerlook, eine Nacht in der „Gesellschaft“ eines liebestollen Gangsterpärchens, das sich nach einem Banküberfall ebenfalls in die abgelegene Pension zurückgezogen hat. Eine helle Freude: das amüsant aufspielende Ensemble sowie das Wiedersehen der Publikumslieblinge Meike Meiners, Birte Kretschmer und Robert Eder.

„Landünner – Eine Nacht am Ende der Welt“ am Ohnsorg-Theater. © Oliver Fantitsch

Starkes Schauspielertheater steckt im Arthur Schnitzler-Klassiker „Der einsame Weg“. Die tragisch miteinander verwobenen Schicksale der Familie des Kunstprofessors Wegrat, des alten Malers Julian Fichtner und des sterbenskranken Dichters Stephan von Sala lassen am Ernst Deutsch Theater ganz heutige Probleme – etwa die Verständigung zwischen den Generationen – aufscheinen.

„Der einsame Weg“ am Ernst Deutsch Theater. © Timmo Schreiber. Gemälde: Tom Schenk

Spaß und Spannung erwartet alle ???-Fans ab 10 Jahren am Altonaer Theater. In „Das Kabinett des Zauberers“ machen sich Justus, Peter und Bob auf die Suche nach Pablo. Der Zauberer verschwindet während einer Vorstellung spurlos von der Bühne. Und die drei Kultdetektive machen sich natürlich unverzüglich daran, den rätselhaften Fall zu lösen. Die mit einigen Überraschungen gespickte Story – ein fantasievoll-actionreiches Bühnenabenteuer.

„Die drei ??? – Das Kabinett des Zauberers“ am Altonaer Theater. © G2 Baraniak

KI ist das Gesprächsthema. Nun auch an den Kammerspielen. Die eindringlich gelungene Uraufführung von „Ich bin dein Mensch“ macht großes Theater um Künstliche Intelligenz. Für Alma, die Rolle der unsentimentalen Wissenschaftlerin, die schließlich tatsächlich Liebe für den ihren Wünschen angepassten Roboter Tom empfindet, kehrt Lilli Fichtner (u.a. „Babylon Berlin“) an die Kammerspiele zurück. Ihren „Traummann“ Tom spielt Tobias van Dieken (u.a. „Tatort“).

„Ich bin dein Mensch“ an den Hamburger Kammerspielen. © Bo Lahola

Die Stimmung? Einfach riesig! Bei „Frost – Eine Komödie“ am Winterhuder Fährhaus ist das Eis schnell gebrochen. Amüsiert verfolgt das Publikum, wie in dieser „schrecklich netten Familie“ die Stimmung an Papas 75. Geburtstag unter den Gefrierpunkt fällt. Denn, dass die drei Kinder zum Gratulieren nur anrücken um nicht ihr Erbe zu gefährden, verstimmt Vater Werner gewaltig. Das Ensemble aus Kabarett- und Comedy-Stars mit Klaus Christian Schreiber (zuletzt zu sehen als König Ludwig XVI. in der vorangegangenen Komödie „Marie-Antoinette – oder Kuchen für alle!“) an der Spitze sowie Judith Richter (u.a. „Sketch History“) zündet ein Pointenfeuerwerk. Eine Farce mit viel Biss, starker Botschaft und Mariachi-Band.

„Frost – Eine Komödie“ am Winterhuder Fährhaus. © Chris Gonz

Genießen Sie den Wonnemonat in Hamburgs Theatern!

