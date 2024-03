Am 22. März ist es wieder soweit: 92 Tage Frühlingsdom mit erstklassiger Besetzung, vielen Top-Attraktionen, Event-Highlights und einem Jubiläum.

Als erstes großes Volksfest im Jahr läutet der Frühlingsdom die neue Saison ein und setzt mit einer erstklassigen Besetzung direkt ein Zeichen: Drei Neuheiten und spannende Comebacks sind dabei - und das höchste transportable Propeller-Fahrgeschäft der Welt kommt erstmals zum Einsatz. Am Osterwochenende können Kinder bis zwölf Jahren wieder tolle Preise am Glücksrad, inklusive Freikartenpakete gewinnen. Die Aussichten für den Frühlingsdom sind also vielversprechend.

© Hamburger DOM

Dr. Melanie Leonhard, Senatorin für Wirtschaft und Innovation: "92 Tage lang begrüßt der Hamburger DOM wieder alle Gäste aus Hamburg, ist mit über vier Millionen Gästen eines der Aushängeschilder der Eventstadt Hamburg und wird deutschlandweit wahrgenommen." Die Behörde für Wirtschaft und Innovation als Veranstalterin des größten Volksfestes im Norden sorgt jedes Mal aufs Neue für eine abwechslungsreiche Besetzung, die alle Altersgruppen anspricht. "Der DOM ist ein erfolgreiches Familienvolksfest. Die Tatsache, dass wir stets weit mehr Bewerbungen haben als Standplätze, unterstreicht den Stellenwert des Hamburger DOM nicht nur bei den Besuchenden, sondern auch für die Schaustellerbetriebe", so Senatorin Leonhard weiter.

© Hamburger DOM

Winterpause als Erfolgsgarant

Mit dem kalendarischen Frühlingsanfang herrscht auch bei den Schaustellerbetrieben wieder Aufbruchsstimmung. Nach Wartungs- und Renovierungsarbeiten sowie der Tourplanung, starten sie nach der Winterpause mit frischer Energie am 22. März in die neue Volksfestsaison. "Unser Bestreben ist es, den Frühlingsdom für unsere Besucher zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen und ihnen unvergessliche Momente zu schenken. Dafür werden in der Winterpause alle Weichen gestellt. Nach der harten Arbeit freuen wir uns auf die großartige DOM-Atmosphäre und darauf, die Begeisterung bei unseren Besuchern wieder hautnah mitzuerleben", sagt Robert Kirchhecker, Präsident Schaustellerverband Hamburg von 1884 e.V. und ergänzt: "Mit der zweiten Geburtstagsparade und der Osteraktion schaffen wir wieder zusätzliche Ereignisse, die den Frühlingsdom noch attraktiver machen."

© Hamburger DOM

WeltPREMIERE, Neuheiten & Comebacks

Das höchste transportable Propeller-Fahrgeschäft der Welt Evolution - Flight Beyond Imagination feiert auf dem Frühlingsdom Weltpremiere. Adrenalin-Junkies erleben bei dem 140 km/h schnellen Highspeed-Flug Nervenkitzel der Extra-Klasse. Wenn der 66 Meter lange Arm erstmal Fahrt aufgenommen hat, überschlagen sich die Gondeln am Ende in schwindelerregender Höhe. Es treten dabei g-Kräfte mit dem 4,5-Fachen der Erdbeschleunigung auf. Anschließend stürzen die Gondeln mit höchstem Tempo in die Tiefe. Einzigartig ist das Onride-Kamerasystem in den Gondeln. Jeder Fluggast kann sein unvergessliches Abenteuer direkt im Anschluss als Video mit allen Freunden teilen.

© Hamburger DOM

Ebenfalls neu auf dem DOM sind die gigantische XXL-Schaukel Excalibur, die Geisterbahn Geister Tempel und die Wellenrutsche Pirat - eine perfekte Mischung für Groß und Klein. Actionliebhaber steigen in die rotierende Gondel des Excalibur ein. Diese schwingt im 120-Grad-Winkel 50 Meter in die Höhe und löst dabei g-Kräfte mit dem 4-Fachen der Erdanziehungskraft aus. Der Grusel-Horror-Spaß im Geister Tempel entführt die Besucher in das Reich der ägyptischen Mythologie. Mit dem Pirat ist erstmals seit fünf Jahren wieder eine Wellenrutsche am Start. Aus 15 Metern Höhe geht es abwärts. Ein Vergnügen, bei dem sich auch die Erwachsenen von einer Rutsch-Challenge überzeugen lassen können.

© Hamburger DOM

Die Comeback-Highlights verdienen den Beinamen zurecht. Das Hightech-Rundfahrgeschäft Take Off kehrt nach zwölf Jahren und der Top Spin Fresh - ein Volksfest-Klassiker - nach langen 16 Jahren zurück auf das Heiligengeistfeld. Für Geschwindigkeitsliebhaber ist das Take Off die richtige Wahl. Bei 70 km/h stellt sich die runde Plattform in einem 80-Grad-Winkel auf. In 17 Metern Höhe wirken dann 4g-Kräfte und garantieren ordentlich Bauchkribbeln. Ähnlich actionreich geht es im Top Spin Fresh zu. In der 10 Meter breiten Gondel erleben maximal 40 Fahrgäste mit Kreis-, Schaukel- und Pendelbewegungen verschiedenste Fahrmuster sowie zahlreiche Loopings vorwärts und rückwärts.

© Hamburger DOM

Jubiläum: 25 Jahre Big Monster

Seit einem Vierteljahrhundert zählt die Riesenkrake zu den Publikumslieblingen auf dem Hamburger DOM und ist ein besonderes Vergnügen für die ganze Familie. Raoul Krameyer hat das Big Monster 1997 übernommen und seit 25 Jahren steht es jedes Jahr auf dem DOM. Schon im Alter von zehn Jahren war sich der damalige Nachwuchsschausteller sicher, dass er mal mit so einem Fahrgeschäft durch Deutschland reisen würde. Im Alter von 23 Jahren konnte er sich seinen Traum für eine Million Euro erfüllen. Bis heute ist die Riesenkrake noch sehr lebendig und verspricht eine ziemlich flotte Fahrt. Die Kombination aus vier Bewegungsrichtungen und ständig wechselnden Geschwindigkeiten ergibt asymmetrische und unvorhersehbare Fahrabläufe. Gleichzeitig bleiben die Gondeln in Rotation, so dass sich die auftretenden Kräfte sekündlich ändern und die Fahrt zu jedem Zeitpunkt spannend bleibt. Durch geschickte Gewichtsverlagerung können die Fahrgäste die drehbaren Gondeln auch manuell in Bewegung versetzen und so das einzigartige Fahrgefühl noch verstärken.

Event-Highlights

DOM-Eröffnung: Am 22. März eröffnet Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer um 15.00 Uhr den Frühlingsdom vor der Weltpremiere Evolution . Im Rahmen der Eröffnungsfeier findet auch wieder die Verlosung von Gutscheinhaften, DOM-Teddys und leckeren Naschboxen statt.

Am eröffnet Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer um den Frühlingsdom vor der Weltpremiere . Im Rahmen der Eröffnungsfeier findet auch wieder die Verlosung von Gutscheinhaften, DOM-Teddys und leckeren Naschboxen statt. Oster-Aktion: Am 31. März und 1. April kommen der Osterhase und das DOM-Glücksrad zum Einsatz. Jeweils von 15.00 - 17.00 Uhr gibt es mit dem richtigen Schwung viele tolle Überraschungen, wie DOM-Teddys, Süßigkeiten oder Fahrchips zu gewinnen. Als besonderes Highlight wird an beiden Tagen ein Gutscheinheft pro Stunde im Wert von je 200 Euro für den Frühlingsdom verlost. Außerdem gibt es eine dicke Umarmung vom Osterhasen - natürlich inklusive Selfie. Mitmachen können alle Kinder bis 12 Jahren.

Am und kommen der Osterhase und das DOM-Glücksrad zum Einsatz. Jeweils von gibt es mit dem richtigen Schwung viele tolle Überraschungen, wie DOM-Teddys, Süßigkeiten oder Fahrchips zu gewinnen. Als besonderes Highlight wird an beiden Tagen ein Gutscheinheft pro Stunde im Wert von je 200 Euro für den Frühlingsdom verlost. Außerdem gibt es eine dicke Umarmung vom Osterhasen - natürlich inklusive Selfie. Mitmachen können alle Kinder bis 12 Jahren. Datum: 31. März und 1. April

31. März und 1. April Ort: Feldstraße, ausgeschildert

Feldstraße, ausgeschildert Uhrzeit: 15.00 - 17.00 Uhr

Bummels Geburtstagsparade

Zum zweiten Mal feiert Bummel, das Maskottchen des Hamburger DOM, Geburtstag. Zu seinem 6. Ehrentag hat er am 17. April wieder zahlreiche Freunde zu seiner großen Geburtstagsparade eingeladen: Mit dabei ist die Paw Patrol sowie Mickey, Minnie, Donald & Goofy, Olaf der Schneemann, Super Mario mit Joshi sowie Pikachu & Evoli. Außerdem wieder mit dabei: HSV-Maskottchen Dino Hermann. Alle Kinder sind herzlich eingeladen mitzufeiern und mitzulaufen. Die fröhliche Geburtstagsparade setzt sich um 16.00 Uhr vorm Riesenrad in Bewegung und marschiert angeführt von einer Marching Band Richtung Feldstraße. Dort angekommen freuen sich alle Charaktere noch bis 18.30 Uhr auf Umarmungen und Selfies.

Datum: 17. April

17. April Start Parade: 16.00 Uhr vorm Riesenrad

16.00 Uhr vorm Riesenrad Fotopoint: Feldstraße, im Anschluss an die Parade

Feldstraße, im Anschluss an die Parade Feuerwerke: Drei Feuerwerke finden im Rahmen des Frühlingsdom statt. Gezündet werden die spektakulären Licht- und Farbeffekte am Eröffnungs-Freitag (22.3.), am 5. April und am letzten Frühlingsdom-Freitag (19.4.), jeweils um 22.30 Uhr. Für ein paar Minuten spielt sich das bunte Treiben dann am Nachthimmel über dem Hamburger DOM ab.

© Hamburger DOM

Weitere Attraktionen

Atlantis Rafting: Eine rasante und realistische Wildwasserfahrt in Luftkissenbooten für die ganze Familie.

Eine rasante und realistische Wildwasserfahrt in Luftkissenbooten für die ganze Familie. Die verrückte Farm: Der wohl witzigste Bauernhof auf drei Etagen mit zahlreichen Hindernissen und Herausforderungen.

Der wohl witzigste Bauernhof auf drei Etagen mit zahlreichen Hindernissen und Herausforderungen. Höllenblitz: Die größte transportable Indoor-Achterbahn im Dunkeln und ohne Loopings.

Die größte transportable Indoor-Achterbahn im Dunkeln und ohne Loopings. Hotel Edelweiß : Ein Parcours auf drei Etagen mit Urlaubsfeeling und unterschiedlichen Simulationsräumen.

: Ein Parcours auf drei Etagen mit Urlaubsfeeling und unterschiedlichen Simulationsräumen. Jekyll & Hyde: Bei 125 km/h, 4g und 41 Metern Höhe trägt das Loopingkarussell den Beinamen "Die Verwandlung" zurecht.

Bei 125 km/h, 4g und 41 Metern Höhe trägt das Loopingkarussell den Beinamen "Die Verwandlung" zurecht. Original Rotor: Hier kleben bis zu 20 Fahrgäste wie Fliegen an der Wand, wenn der Boden absinkt.

Hier kleben bis zu 20 Fahrgäste wie Fliegen an der Wand, wenn der Boden absinkt. The Beast: Die Gäste haben die Wahl zwischen einer 120-Grad-Schaukel- oder einer 360-Grad-Loopingfahrt.

Die Gäste haben die Wahl zwischen einer 120-Grad-Schaukel- oder einer 360-Grad-Loopingfahrt. Wilde Maus XXL: Die temporeiche Fahrt durch die Serpentinen kann man klassisch oder als VR-Ride erleben.

© Hamburger DOM

Für Familien

In knapp 20 Kinderfahrgeschäften können schon die kleinsten DOM-Gäste als Lokführer im Hanse Train, als Rennfahrerin im Mini Skooter, als Polizist in der Highway Rallye No.2 oder als Hubschrauberpilotin im Airport so richtig durchstarten. In der acht Meter hohen Ballonfahrt oder im Kinder-Wellenflug Ottifanten Flieger können sich die Kids den Wind um die Nase pusten lassen.

können schon die kleinsten DOM-Gäste als Lokführer im Hanse Train, als Rennfahrerin im Mini Skooter, als Polizist in der Highway Rallye No.2 oder als Hubschrauberpilotin im Airport so richtig durchstarten. In der acht Meter hohen Ballonfahrt oder im Kinder-Wellenflug Ottifanten Flieger können sich die Kids den Wind um die Nase pusten lassen. Mehr als 50 Lauf- und Spielgeschäfte sorgen für große Erheiterung bei Groß und Klein. Die Hindernisparcours mit zahlreichen Herausforderungen sowie verschiedene Reaktions- und Wurfspiele fordern viel Geschick und stellen die Treffsicherheit auf die Probe.

sorgen für große Erheiterung bei Groß und Klein. Die Hindernisparcours mit zahlreichen Herausforderungen sowie verschiedene Reaktions- und Wurfspiele fordern viel Geschick und stellen die Treffsicherheit auf die Probe. Mehr als 130 Gastronomien, Bäckereien und Süßwarengeschäfte sorgen mit einer großen Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten für Geschmackserlebnisse und sind als Stärkung auf einer DOM-Runde unverzichtbar.

sorgen mit einer großen Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten für Geschmackserlebnisse und sind als Stärkung auf einer DOM-Runde unverzichtbar. DOM-Bär Bummel mischt sich jeden Mittwoch (16.00 - 18.00 Uhr) und Sonntag (15.00 - 17.00 Uhr) für Schnappschüsse, Schabernack und Umarmungen unter die Besuchenden. Bummel ist immer im Umfeld des Riesenrads anzutreffen. Bei Regen bleibt er allerdings lieber in seiner Bärenhöhle. Den DOM-Teddy gibt es übrigens bei Spielgeschäften zu gewinnen und bei Bauchläden zu kaufen.

mischt sich jeden und für Schnappschüsse, Schabernack und Umarmungen unter die Besuchenden. Bummel ist immer im Umfeld des Riesenrads anzutreffen. Bei Regen bleibt er allerdings lieber in seiner Bärenhöhle. Den DOM-Teddy gibt es übrigens bei Spielgeschäften zu gewinnen und bei Bauchläden zu kaufen. Familientag: Jeden Mittwoch lockt der Frühlingsdom mit vielen ermäßigten Preisen bei Fahr-, Belustigungs- und Spielgeschäften. Auch die DOM-Gastronomie hält preiswerte Angebote bereit. Da lohnt sich ein Besuch auf dem größten Volksfest des Nordens gleich doppelt – Spaß haben und sparen.

© Hamburger DOM

Allgemeine ÖFFNUNGSZEITEN:

Montags bis donnerstags: 15.00 Uhr – 23.00 Uhr

Freitags und sonnabends: 15.00 Uhr – 24.00 Uhr

Sonntags: 14.00 Uhr – 23.00 Uhr

Gesonderte Öffnungszeiten am Oster-Wochenende (28.3. - 1.4.):

Gründonnerstag: 15.00 Uhr – 24.00 Uhr

15.00 Uhr – 24.00 Uhr Karfreitag bleibt der Frühlingsdom geschlossen.

Ostersonntag: 14.00 Uhr – 24.00 Uhr

Ostermontag: 14.00 Uhr – 23.00 Uhr

Jetzt schon vormerken: die nächsten DOM-Veranstaltungen:

Sommerdom: 26. Juli – 25. August 2024

26. Juli – 25. August 2024 Winterdom: 8. November – 8. Dezember 2024

8. November – 8. Dezember 2024 Frühlingsdom: 21. März – 21. April 2025

