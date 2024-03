Die Stahlkunst Edelstahl Manufaktur ist auf die Verarbeitung hochwertigen Edelstahls spezialisiert und fertigt rund um das offene Feuer Edelstahl Feuerschalen und dazu passendes Zubehör an – 100% made in Germany, gefertigt von erfahrenen Metallbauern im kaiserlichen Aachen.

Der Manufakturname „Stahlkunst“ ist mittlerweile eine eingetragene Marke, sämtliche Designs würden von den Aachener Stahlkünstlern entworfen und designrechtlich geschützt. Im Bereich der Feuerschalen gehört das Unternehmen mittlerweile zu den seltenen Anbietern, die noch alle Werkstücke selber fertigen – vom Anfang bis zum letzten Feinschliff. Ein Aspekt, den man nicht nur optisch merkt, sondern vor allem in seiner Langlebigkeit und Qualität.

© Stahlkunst Keser

Das Flaggschiff: die Designer Edelstahl Feuerschale „Exzentrik“

Das Geheimnis der Manufaktur? „Wir versprechen, deutsche Handwerkstradition in jeder Faser des von uns verarbeiteten Edelstahls aufleben zu lassen und bei jeder einzelnen Feuerschale auf eine makellose Qualität zu achten“, verrät Veysel Keser, Inhaber der Stahlkunst Manufaktur. Sein Lieblingsstück und auch ein Dauerbrenner bei den Kundinnen und Kunden ist die Designer Edelstahl Feuerschale „Exzentrik“ – sie besticht vor allem durch ihre zeitlos elegante Ästhetik und besteht aus massivem Edelstahl mit einer hohen Materialstärke von 3 mm. Damit übertrifft sie qualitativ viele andere Feuerschalen in diesem Preissegment. Das Material bleibt trotz hoher Hitze bombenfest und verzieht nicht. Die Feuerschale ist unverwüstlich und sehr massiv – eine enorme Stabilität wird durch die hohe Materialqualität und damit ein Gewicht von 18 Kilogramm gewährleistet. Zusätzlich dazu besteht das Untergestell aus 4 Beinen, sodass eine hohe Sicherheit beim Lagerfeuer gewährleistet ist.

Ein kleiner Tipp: Die Designer Edelstahl Feuerschale “Exzentrik” wird derzeit mit einem Rabatt von 20% angeboten.

Unvergleichliche Langlebigkeit und Qualität

Edelstahl sieht nicht nur zeitlos elegant aus, er bleibt darüber hinaus ewig rostfrei, hitzefest und wetterbeständig, sodass die Feuerschalen der Stahlkunst Manufaktur das ganze Jahr über draußen bleiben können. Eine jahrzehntelange Haltbarkeit ist durch die hochwertige Qualität der Produkte gewährleistet, und bietet auch viele Sommer später eine unvergleichliche Optik und Robustheit.

Nicht nur optisch ein Genuss: Feuerschalen sind vielfältig einsetzbar

Die Feuerschalen der Stahlkunst Manufaktur haben darüber hinaus noch weitere Clous: Da das Untergestell stets angenehm kühl bleibt, können sie auch während oder direkt nach dem Gebrauch problemlos bewegt und transportiert werden. Bis zu zwölf Leute können sich an lauen Sommerabenden vom idyllischen Lagerfeuer wohltuend wärmen lassen.

Um den Einsatz der Feuerschalen noch zu erweitern, bietet die Stahlkunst Manufaktur zudem viele Zubehörteile aus eigener Anfertigung an. So kann zum Beispiel eine moderne und gemütliche, vollumfängliche Designerlounge für den Garten erschaffen werden: Mit einem speziellen Deckel können die Feuerschalen nämlich in kürzester Zeit in einen edlen Loungetisch verwandelt werden.

© Stahlkunst Keser

Oder Lust auf eine Grillparty?

Mit dem maßgefertigten Grillring wird aus der Feuerschale in Nullkommanichts ein vollfunktionaler Grill, der sowohl mit Brennholz als auch mit herkömmlicher Holzkohle betrieben werden kann. Und der „Feuerschalen-Grill“ bietet sogar noch gesundheitliche Vorteile: Im Gegensatz zum Holzkohlegrill ist das Grillen nicht nur intensiver – beim Grillring kommt das Grillgut nicht direkt mit dem entstehenden Rauch in Verbindung, sodass sich keine Giftstoffe am Grillfleisch absetzen können.

Bei offenem Feuer gilt auch hier: Sicherheit geht vor!

Um schöne Lagerfeuerabende auch sehr sicher zu gestalten, kann man zu der Feuerschale eine Funkenschutzhaube mit dazu kaufen. Die Funkenschutzhaube fängt möglichen Funkenflug zuverlässig ein. Auch schafft die Funkenschutzhaube eine physische Trennwand zum brennenden Feuer, sodass man nicht direkt in das Feuer greifen kann – insbesondere für Familien mit Kindern werden so stimmungsvolle Lagerfeuerabende um einiges sicherer und unbeschwerter.

© Stahlkunst Keser

Und für „Drumherum“?

Neben Tischplatte, Grillgitter & Co. gibt es noch weiteres Zubehör, die einen entspannten Sommerabend auf der Terrasse perfekt machen. Mit den Stahlkunst Edelstahl Hockern schafft man stylische und optisch passende Sitzgelegenheiten zur Feuerschalen und kreiert somit ein edles Gesamtbild im Außenbereich. Auch hier gilt: Die Hocker können das ganze Jahr über ganz unbedenklich draußen bleiben ohne Schaden zu nehmen.

Die Produkte müssen höchstens gereinigt werden. Eigens dafür gibt es das Stahlkunst Edelstahl Pflegeset, das ideal an das Material angepasst ist, und es nach der Reinigung in neuem Glanz erstrahlen lässt.

© Stahlkunst Keser

Über die Stahlkunst Manufaktur

Die Stahlkunst Manufaktur setzt komplett auf deutsche Wertarbeit, hochwertige Edelstahlqualität und tolle Verarbeitung. Edelstahl ist als Material hervorragend für Outdoorprodukte geeignet und gewährleistet eine brillante Optik bei gleichzeitig jahrzehntelanger Haltbarkeit. Kaum ein anderes Material weist diese Materialeigenschaften auf, weshalb sich Stahlkunst schon seit Jahrzehnten auf die Verarbeitung qualitativen Edelstahls spezialisiert und dieses zur Kernaufgabe gemacht hat.