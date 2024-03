Diese Show wird die Götter begeistern: Hercules, Sohn des Zeus und Held der griechischen Mythologie, erobert Ende März die Musical-Bühne!

Der Countdown läuft! Am 24. März 2024 können alle Musicalfans die große Weltpremiere live im Stage Theater Neue Flora erleben: Wenn sich Olymp plötzlich in Hamburg auftut und die Götter der griechischen Mythologie - allen voran Göttervater Zeus, seine Frau Hera und ihr gemeinsamer Sohn Hercules - die Bühne betreten, ist Disneys heldenhaftes Musical HERCULES in der Hansestadt angekommen. Inspiriert von dem gleichnamigen Disney-Film aus dem Jahr 1997, erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Frühjahr ein brandneues musikalisches Abenteuer.

Disneys HERCULES ist die himmlisch komische Geschichte eines Halbgotts, der sich aufmacht, sich selbst und seinen Platz in der Welt zu finden. Spektakuläre Bühnenkunst, Humor für Jung und Alt, ein herrlich ehrlicher Held und natürlich die Liebe sind die Zutaten dieser fesselnden Musical-Produktion, die in Hamburg ihre Premiere feiern wird.

Erleben Sie die mitreißende Musik von Alan Menken und David Zippel, die alle Hits aus einem der beliebtesten Disney-Filme enthält; darunter „Go the Distance“, der 1998 sowohl für einen Golden Globe als auch für einen Oscar nominiert war, außerdem „Zero to Hero" und „I Won't Say (I'm in Love)". Aber auch neue, eigens für die Musical-Bühne konzipierte Songs, entführen Sie vom Olymp bis zum Hades in die fantastische Welt von Disneys HERCULES.

Freuen Sie sich auf eine unterhaltsame, herzliche und gefühlvolle Show, geschrieben von dem für den Olivier Award nominierten Kwame Kwei-Armah und dem Tony Award®-Gewinner Robert Horn und inszeniert von Tony Award®-Gewinner Casey Nicholaw, der bereits den Broadway-Hit Aladdin inszenierte.

Ab dem 24. März steigen die griechischen Götter aus ihrem Olymp in das Stage Theater Neue Flora herab. © Stage Entertainment

Spielort: Stage Theater Neue Flora

Ein Wahrzeichen setzt Ausrufezeichen! Das im Baustil der 20er Jahre gehaltene Stage Theater Neue Flora, das längst zu den architektonischen Wahrzeichen der Hansestadt gehört, beeindruckt mit seinem imposanten Entree bereits von außen. Diese Wahrnehmung setzt sich im großzügigen vierstöckigen Foyer fort, welches sich mit seinen insgesamt 2.300 Quadratmetern individuell und flexibel für Events jeder Größenordnung anpassen lässt. Nicht minder außergewöhnlich ist der Blick in den mächtigen Theatersaal, der mit rund 2.000 Sitzplätzen zu den größten in Hamburg zählt.