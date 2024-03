Endlich Frühling! Die schönste Jahreszeit, um die Fantasie auf Reisen zu schicken und nach neuen, belebenden und erfrischenden Eindrücken Ausschau zu halten. Wobei Sie sich auf Hamburgs Theater verlassen können. Die kleinen und großen Bühnen der Stadt unterstützen Sie nach allen Regeln der Kunst.

Eine gute Nachricht für alle Fußballfans kommt aus dem Opernloft im Alten Fährterminal Altona. Zur Europameisterschaft 2024 steht erstmals eine „Fußballoper“ auf dem Programm. Der ganze Abend? Ein spannendes und leidenschaftliches Spiel bei dem die Emotionen nicht auf Sparflamme köcheln, gespickt mit Fußballliedern, Fangesängen und herzzerreißenden Opernarien. Unbedingt vormerken.

Vom Film auf die Theaterbühne geht’s für „Ich bin dein Mensch“, die Liebeskomödie zu einem humanoiden Roboter, die viel auch über menschliche Einsamkeit und Sehnsüchte erzählt. Für Alma, die Rolle der unsentimentalen Wissenschaftlerin, die schließlich tatsächlich Liebe zu einem humanoiden Roboter, gespielt von Tobias van Dieken, empfindet, kehrt Lilli Fichtner – bekannt durch Rollen in TV-Serien und -Filmen wie „Gladbeck“ und „Babylon Berlin“ – an die Kammerspiele zurück.

Der alte Deich taugt nicht mehr! Doch wer den Teufel an die Wand malt, wird schnell zum Außenseiter. Wie der als „De Schimmelrieder“ verhöhnte Hauke Haien. Die Hauptfigur in Theodor Storms melancholisch-düsterer Novelle „Der Schimmelreiter“ steht mit der Idee, den Deichbau zu revolutionieren um das Leben der Küstenbewohner sicher zu machen, auf verlorenem Posten. Fantasievoll umgesetzt und klasse gespielt wird die Lebensgeschichte des Visionärs im Ohnsorg Studio zum eindrucksvollen Theatererlebnis auf Hoch- und Plattdeutsch.

Packender Gesellschaftsthriller, hochkarätige Besetzung: Am Ernst Deutsch Theater spielt Fernsehstar Gesine Cukrowski „Die Ärztin“. Einen der gegenwärtig aufregendsten Theaterstoffe nennt Intendantin Isabella Vértes-Schütter das hochaktuelle Schauspiel (sehr frei nach dem Schnitzler-Klassiker „Professor Bernhardi“) – und übernahm kurzerhand auch selbst eine der Rollen im gefeierten Erfolgsstück des britischen Dramatikers Robert Icke. Im Mittelpunkt steht die Ärztin Ruth Wolff, deren rigoroses Verhalten in einem besonderen Fall schließlich zum gesellschaftspolitisch-rassistischen Skandal hochkocht.

Ein starkes Stück erwartet Sie an der Komödie Winterhuder Fährhaus: Mit „Frost – Eine Komödie“ gewann Richard Kropf (Netflix-Serie „Kleo“, TNT-Serie „4 Blocks“) den Stückewettbewerb, den Komödien-Chef Martin Woelffer und Initiator Daniel Krauss ausgerufen haben. In der schwarzhumorigen Familienfarce geht’s hoch her: An seinem 75. Geburtstag schockt Papa seine Kinder mit der Nachricht, er werde sich nach seinem Tod einfrieren lassen. Doch was wird dann aus seinem Erbe? Daran, das fragile Familienkonstrukt aus dem Gleichgewicht zu bringen, wirken unter anderen mit: Judith Richter, („Sketch History“), Dietrich Hollinderbäumer (seit 2009 als Korrespondent Ulrich von Heesen in der Satiresendung „Heute-Show“) und Sabine Vitua („Pastewka“).

Besondere Hingucker waren ihre Inszenierungen auf den Privattheatertagen in Hamburg immer. Kein Wunder, denn die Bremer Bühne Cipolla macht aus großen Werken der Weltliteratur - etwa dem Gruselklassiker „Der Untergang des Hauses Usher“ von Edgar Allan Poe – stimmungsvolles und beseeltes Figurentheater mit Livemusik. Nun gastiert die mehrfach für ihre ausdrucksstarken Gesamtkunstwerke preisgekrönte Bühne mit „Dr. Fischer aus Genf oder Die Bomben-Party“ (nach dem Roman von Graham Greene) am Altonaer Theater.

Der Kurs stimmt: Auf stimmungsvolle Unterhaltung steuert „Der kleine Störtebeker“ am Schmidt Theater zu. Das Piratenmusical erzählt, wie aus dem lütten Klaus der legendäre Störtebeker wurde – eine Geschichte vom Erwachsenwerden mit allem, was dazugehört: Aufnahmeprüfung bei den Piraten, erste Liebe, betrügerische Hamburger Pfeffersäcke, ganz viel eingängige Songs und die sprechende Ratte Justin. Entzückend.

Immer großgeschrieben wird Unterhaltung am Theater für Kinder am Allee Theater. Anklang findet die farbenfroh und abwechslungsreich inszenierte Puccini-Oper „Prinzessin Turandot“ aber auch bei den Großen. Dem Zauber wahrer Liebe, der – von Gongschlägen und Xylophonklängen untermalt – wie aus einer fernen Welt herüberweht und den das Ensemble aus Sängern und Musikern wunderbar einfängt, kann sich wohl niemand entziehen. Märchenhaft.

Noch einmal geht’s auf der kleinen Bühne der Kammeroper im Allee Theater um die ganz großen Gefühle. In Verdis Opernklassiker „La Traviata“. Eindringlich und in italienischer Sprache wird die Geschichte der Liebe zwischen dem jungen Alfredo und der unheilbar erkrankten Edelkurtisane Violetta, die an der Doppelmoral der feinen Pariser Gesellschaft zerbricht, gezeigt. Die herzzerreißende Geschichte Außenseiterin mit ihren unvergleichlichen Melodien: Ein atemberaubend gefühlvolles Erlebnis. Hochgenuss an der Kammeroper.

Einen deutschen Bestseller knöpfen sich die Schauspieler und Kabarettisten Kristian Bader, Michael Ehnert und Musiker Jan-Christof Scheibe vor: Die „Kinder und Hausmärchen“ der Brüder Grimm. Mit „Grimms sämtliche Werke ... leicht gekürzt“ schrieben die drei ihr eigenes Märchen für ihr Erwachsene, das sie nun am Harburger Theater zeigen. Die respektlosen Verwandlungskünstler präsentieren pralles Theater, gespickt mit Gags und kritischen Gedanken, Comedy und Musik. Tolles Pointenfeuerwerk!

Über einen Konflikt, so alt wie die Menschheit, darf auf Hamburgs Theaterschiff gelacht werden. Schauspielerin Jessica Kosmalla und Improvisationskünstler Claudiu Marc Draghici – beide gern in den unterschiedlichsten Rollen auf Hamburger Bühnen unterwegs und bekannt – sticheln sich durch Michael Frowins musikalisches Kabarett-Programm „Generation XY ungelöst“. Darin geht’s gegen Menschen des eigenen Alters, um Generationenkonflikt die Spaltung der Gesellschaft und die Frage, in welchen Zeiten leben wir eigentlich? Pointenstarkes Satire-Theater.

"Lizard Boy“ – das Musical erzählt die Geschichte von Trevor. Der junge Mann sehnt sich nach Liebe. Wegen seines seltsamen Aussehens – nach einem Unfall hat er echsenartige Schuppen statt Haut – traut er sich jedoch kaum noch nach draußen. Bis er entdeckt: in ihm stecken Superkräfte. Das macht ihm Mut, er beginnt, um sein Leben zu kämpfen. Das Musical, von Werken wie X-Men und Spider-Man inspiriert, lässt am English Theatre einen Knüller zum Ausklang der Saison erwarten – den der (im letzten Jahr mit dem Rolf Mares- Theaterpreis für Regie) ausgezeichnete Co-Intendant Paul Glaser inszeniert.

Genießen Sie den bereits beginnenden Frühling in Hamburgs Theatern!

