Am 15. Februar 2024 lädt der Supermarkt zur festlichen Wiedereröffnung ein.

Seit über zwei Jahrzehnten ist Nils Corleis ein fester Bestandteil des Lebensmittelhandels in Heimfeld. Im April 2002 übernahm er seinen ersten Spar-Markt in der Heimfelder Straße 46. Nach einem erfolgreichen Umzug im Januar 2005 in den Hans-Dewitz-Ring 2a folgte bereits im Februar 2006 die Umfirmierung von Spar Corleis zu Edeka Corleis. Bis heute hat sich der Inhabergeführte Edeka Markt erfolgreich im Hans-Dewitz-Ring 2a etabliert.

„Als Inhaber stehe ich für ein familiäres und persönliches Einkaufserlebnis. Mir ist es wichtig, dass sich die Kunden bei uns wohlfühlen. Ich bin mit Leidenschaft Kaufmann und setze mit meinem Team alles daran, den Markt stetig weiterzuentwickeln und unser Sortiment vielfältig zu gestalten", so Corleis.

Umbau für ein neues Einkaufserlebnis

Seit dem 20. Januar 2024 wird der Edeka Markt im Hans-Dewitz-Ring 2a komplett umgebaut. Die Neueröffnung ist für den 15. Februar 2024 geplant und verspricht den Kunden nicht nur ein frisches, sondern auch ein erweitertes Einkaufserlebnis.

Ein Highlight des Umbaus ist die Vergrößerung des Frischebereichs mit einem Fokus auf Obst und Gemüse. Nils Corleis möchte seinen Kunden ein breiteres und hochwertigeres Angebot an frischen Lebensmitteln bieten, um den Wünschen der anspruchsvollen Kundschaft gerecht zu werden.

Moderne Atmosphäre mit persönlichem Touch

Der modernisierte Markt wird weiterhin ein Ort des familiären und persönlichen Einkaufserlebnisses sein. Die Nähe und der Austausch mit den Kunden stehen nach wie vor im Mittelpunkt des Konzepts. Das Motto „Wir lieben Lebensmittel" wird weiterhin gelebt, nun jedoch in einem zeitgemäßen und aufgewerteten Ambiente.

Bleiben Sie informiert: Der Umbau auf Social Media

Um die Kunden auf dem Laufenden zu halten, lädt Edeka Corleis dazu ein, den Umbau auf den Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram unter edeka_corleis zu verfolgen. Hier werden regelmäßig Updates, Einblicke in den Baufortschritt sowie exklusive Einblicke in die Vorbereitungen für die Neueröffnung geteilt.

Große Wiedereröffnung am 15. Februar 2024

Die Wiedereröffnung am 15. Februar 2024 wird mit einmaligen Eröffnungsangeboten und Aktionen gefeiert. Neben attraktiven Angeboten können sich die Kunden auf Verkostungen freuen und somit die neuen Sortimente und den erweiterten Frischebereich kennenlernen.

Edeka Corleis lädt alle Kunden herzlich ein, die spannende Verwandlung des Marktes zu begleiten und am 15. Februar 2024 gemeinsam die Wiedereröffnung zu feiern. Der Supermarkt bleibt während des Umbaus geschlossen, öffnet jedoch rechtzeitig für ein frisches Einkaufserlebnis.