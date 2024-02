Schmuddelwetter, Alltagsgrau und trübe Laune? Dann ab ins Theater! Bunt wie das Leben sind die Aufführungen, mit denen Sie Hamburgs große und kleine Privatbühnen auf andere Gedanken bringen. Freuen Sie sich auf anregende Unterhaltung und viel Theater-Spaß.

Gleich an zwei Häusern auf dem Spielplan steht Verdis Opernklassiker „La Traviata“. Eindringlich und in italienischer Sprache – so kommt die Geschichte der großen Liebe zwischen dem jungen Alfredo und der unheilbar erkrankten Edelkurtisane Violetta, die an der Doppelmoral der feinen Pariser Gesellschaft zerbricht, an der Kammeroper im Allee Theater auf die Bühne.

Und als 90-minütige Event-Oper, für die der Theatersaal zum Casino wird, erleben Sie Verdis Meisterwerk am Opernloft im Alten Fährterminal Altona. Violettas Spielsalon, in dem sich unter den Gästen auch Alfredo tummelt, ist aber nicht nur Treffpunkt der High Society. Auch Zuschauerinnen und Zuschauer können an den Spieltischen ihr Glück versuchen.

Märchenhaft: Große Oper um große Gefühle gibt’s am Theater für Kinder am Allee Theater ab 6 Jahren in der farbenfroh und abwechslungsreich inszenierten Puccini-Oper „Prinzessin Turandot“. Den Zauber wahrer Liebe, der – von Gongschlägen und Xylophonklängen untermalt – wie aus einer fernen Welt herüberweht: Das fabelhafte Ensemble aus Sängern und Musikern fängt ihn wunderbar ein.

Spaß und Spannung erwartet alle ???-Fans ab 10 Jahren am Altonaer Theater. In „Das Kabinett des Zauberers“ machen sich Justus, Peter und Bob auf die Suche nach Pablo. Der Zauberer verschwindet während einer Vorstellung spurlos von der Bühne. Und die drei Kultdetektive machen sich natürlich unverzüglich daran, den rätselhaften Fall zu lösen.

Sie lieben schwarzhumorige Geschichten? Dann dürften Sie im Harburger Theater gut aufgehoben sein. „A long way down“ erzählt nach dem gleichnamigen Roman von Kultautor Nick Hornby die Geschichte von vier grundverschiedenen Menschen, die eines gemeinsam haben: Jede und jeder hat beschlossen, die Welt hinter sich zu lassen. So kommt es, dass sie alle einander in einer Silvesternacht zufällig auf dem Dach eines Hochhauses in London begegnen – und entdecken, dass das Leben vielleicht doch lebenswert sein könnte.

Ganz sicher einen großen Abend haben die Kammerspiele mit „Fräulein Julie“. Sie ist die Tochter eines Grafen und Gutshofbesitzers, die sich aus der Enge ihrer Standesgrenzen hinaussehnt. In der erotisch aufgeladenen Stimmung einer Mittsommernacht verstrickt sie sich mit Jean, ihrem berechnenden Diener in eine unheilvolle Affäre. Reizvoll: Für Strindbergs naturalistisches Trauerspiel um Liebe und Unterwerfung kehren zwei großartige Bühnen- und TV-Darsteller wieder einmal nach Hamburg zurück: Judith Rosmair und Dominique Horwitz.

„Den aufregendsten Theaterstoff der letzten Zeit“ nennt Isabella Vértes-Schütter „Die Ärztin“. Und die Intendantin wird an ihrem Ernst Deutsch Theater sogar selbst eine Rolle in diesem hochaktuellen und packenden Schauspiel (sehr frei nach dem Schnitzler-Klassiker „Professor Bernhardi“) übernehmen. Und darum geht es: Im Mittelpunkt des „Moralthrillers“ (von Robert Icke) steht die Ärztin, deren rigoroses Verhalten in einem besonderen Fall schließlich zum gesellschaftspolitisch-rassistischen Skandal hochkocht.

Turbulent, bunt und herrlich komisch: „Marie-Antoinette – oder Kuchen für alle“ führt das Publikum an der Komödie Winterhuder Fährhaus hinein in die Wirren und den Wahnsinn der Französischen Revolution. Das abgedrehte Stück – geschrieben von Peter Jordan (Ex-„Tatort“-Kommissar Uwe Kohnau) verspricht dem Publikum einen Knüller: Mit der ausgezeichneten Anna Thalbach in der Hauptrolle als Marie-Antoinette und einer Warnung an die Gegenwart.

Ihr „Zitroon, Zitroon, Zitroon“ schallte Ende des 19. Jahrhunderts durch das Hamburger Gängeviertel und die Altstadt. Nun taucht die als Zitronenjette bekannte Straßenhändlerin im musikalischen Schauspiel „Bittersüße Zitronen“ wieder auf. Das Stück, das im Ohnsorg-Theater seine Uraufführung feiert, erzählt – frei nach Gerhart Hauptmanns Tragikomödie „Die Ratten“ und Motiven aus dem Leben des Hamburger Originals – über Menschen am Rande der Gesellschaft.

Wieder zurück am Schmidt Theater auf der Reeperbahn: Die von Publikum und Presse gefeierte „Operette für zwei schwule Tenöre“ – ein Bühnenhit, der mit Ohrwurm-Songs, neuen Operettenschlagern und Schmachtwalzern („Champagner von Aldi“) brüllend komisch und berührend über schwules Leben erzählt und die Tradition der Berliner Operette, die in den 1920er-Jahren Rollenbilder strapazierte und lustvoll Diversität zelebrierte, fortschreibt.

Wenn Sie sich auch schon mal gefragt haben, warum Sie sich beispielsweise immer nur die falschen Sachen merken, dann befinden Sie sich auf Hamburgs Theaterschiff bei Alice Köfer in bester Gesellschaft. Die Kabarettistin quasselt sich in ihrem musikalischen Solo-Programm „Alice auf Anfang“ bei ihrer Suche nach Antworten auf wichtige und weniger wichtige Lebensfragen charmant um Kopf und Kragen.

Von der internationalen Presse als Meisterwerk gefeiert: „Lobby Hero“, ein Schauspiel über einen jungen Wachmann, der durch Ermittlungen in einem Mordfall in den Zwiespalt zwischen persönlicher Loyalität und richtigem Handeln gerät. Das Stück zeigt am English Theatre auf nachdenklich stimmende Weise den Menschen als widersprüchliches Wesen.

Genießen Sie den bereits beginnenden Frühling in Hamburgs Theatern!

