Einzigartiges Holzhybrid-Bauwerk in Hamburg-Othmarschen setzt neue Maßstäbe für modernes und umweltbewusstes Wohnen.

Willkommen bei den 11 Freunden! Mitten in der grünen Oase von Hamburg-Othmarschen erheben sich die 11 Stadthäuser als herausragendes Beispiel für modernes, nachhaltiges Wohnen. Das Neubauprojekt "11 Freunde" beeindruckt nicht nur durch seine ästhetische Holzbauweise, sondern auch durch seine ökologische Verantwortung, indem alle Wände und Decken aus Holz gefertigt wurden. Diese innovative Holzhybrid-Bauweise macht das gesamte Bauwerk CO2-neutral und setzt damit einen neuen Standard für umweltfreundliches Bauen in der Metropolregion.

Innovation und Nachhaltigkeit

Die innovative Holzhybrid-Bauweise geht Hand in Hand mit einer herausragenden Energieeffizienz. Dies verspricht nicht nur einen positiven Beitrag für die Umwelt, sondern auch langfristige Energieeinsparungen für die zukünftigen Bewohner der 11 Freunde. Errichtet in einer zeitgemäßen, ökologischen und CO2-neutralen Holzhybrid-Bauweise mit hocheffizienter Wärmedämmung, präsentiert dieses Projekt eine wegweisende Vision für zeitgemäße und umweltbewusste Lebensqualität.

© 11 Freunde

Premium-Ausstattung und Wohlfühlatmosphäre

Treten Sie ein in ein Zuhause, das nicht nur durch nachhaltige Bauweise besticht, sondern auch durch höchste Qualität und Wohlfühlatmosphäre. Bodentiefe Fenster fluten die großzügigen Räume mit natürlichem Licht, während Echtholzparkett und ausgesuchte Fliesen in den Bädern ein luxuriöses Wohngefühl schaffen. Die offenen Küchen-, Ess- und Wohnbereiche sind großzügig gestaltet, um ein aktives Familienleben zu ermöglichen – ein Raum für gemeinsame Erlebnisse und bleibende Erinnerungen.

Ein Blick in die Zukunft

Die 11 Freunde sind nicht nur eine Investition in modernen Wohnkomfort, sondern auch in die Zukunft. Datenkabel in sämtlichen Räumen ermöglichen eine reibungslose Vernetzung, während die Vorinstallationen für E-Autos in der Tiefgarage sowie der Keller-Raum mit Lademöglichkeit für E-Bikes den fortschrittlichen Ansatz des Projekts unterstreichen. Diese infrastrukturellen Überlegungen spiegeln sich in einem modernen, urbanen Lebensstil wider.

Top-Lage in Othmarschen

Genießen Sie die Vorzüge einer Top-Lage in Hamburg-Othmarschen, eingebettet in eine grüne Oase. Die Nähe zum angesagten Trendviertel Ottensen, die prächtigen Villen entlang der Elbchaussee und die fußläufige Erreichbarkeit von Parks und Grünanlagen machen die 11 Freunde zu einem Wohnprojekt der Extraklasse. Die hervorragende Infrastruktur mit Schulen, Kitas und dem Elbe Einkaufszentrum sorgt für eine optimale Lebensqualität.

© 11 Freunde

Historie trifft Moderne: Othmarschen im Wandel der Zeit

Die Geschichte Othmarschens verleiht dem Stadtteil eine einzigartige Identität. Von einem kleinen Bauerndorf hat es sich zu einem noblen Elbvorort gewandelt. Das Neubauprojekt "11 Freunde" setzt diesen Wandel fort und integriert modernes Wohnen in das historische Gefüge. Die nahegelegene Elbtunnel-Einfahrt erinnert an die Verbindung von Historie und Moderne, während der Jenischpark als grüne Oase die Verbindung von Natur und urbanem Lebensstil perfekt repräsentiert.

Stadthäuser - Neubauprojekt mitten in Hamburg-Othmarschen Objektname 11 Freunde Adresse Othmarscher Kirchenweg 107 a-k, 22763 Hamburg Typ Neubau Baubeginn Juli 2021 Baufertigstellung ab sofort verfügbar Wohneinheiten (gesamt) 11 Stadthäuser, nach WEG aufgeteilt Wohneinheiten (noch verfügbar) 10 Stadthäuser (Haus 107 a – j) Etagen 3 Etagen + Tiefgarage und Kellerräume offener Wohn-, Ess- und Küchen-Bereich 1 Schlafräume 3 Bäder 2 Bäder, 1 Gäste-WC Flächen 118 qm - 147 qm Wohnflächen, zzgl. Terrassen u. (teils) Dachterrassen, Gemeinschafts-Sondereigentum und Sondernutzungsflächen, Tiefgaragenplätze, Fahrradstellplätze Dachterrassen Haus 107 a - d, Haus f - k Terrassen Haus 107 a – k

Verfügbarkeit und Kontakt

"11 Freunde" bieten zehn noch freie und sofort verfügbare Stadthäuser, jedes ein Unikat. Die Preise beginnen ab 1.275.000,00 Euro. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.11freunde.hamburg oder per E-Mail an info@11freunde.hamburg .

Entdecken Sie mit den 11 Freunden eine neue Dimension des urbanen Wohnens – nachhaltig, modern und im Herzen von Hamburg-Othmarschen.