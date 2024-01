Dann suchen Sie nicht weiter, denn da haben wir was für Sie! In Alveslohe, einer idyllischen kleinen Gemeinde im Südosten des Kreises Segeberg, entsteht ein Neubaugebiet für alle Generationen. Modern, nachhaltig, mit fantastisch viel Grün und einer ansprechenden Infrastruktur inklusive Kindergarten, Grundschule und ein reges Kulturleben — hier fühlt man sich sofort Zuhause!

Alveslohe liegt nur wenige Autominuten von der Stadt Quickborn und der Gemeinde Henstedt-Ulzburg entfernt. Schön im Grünen, Hamburg ist in nur ca. 35 Minuten, Kiel in etwa 45 Minuten zu erreichen und auch die Küsten von Nord- und Ostsee sind mit einer Autostunde relativ nah.

Gerade weil Wohnen heute viel mehr als nur ein Dach über dem Kopf ist, wird im neuen Wohnquartier in der Eichenstraße / Pinndiek viel Wert auf ein attraktives Wohnumfeld gelegt: Neben einem schnuckeligen Dorfladen gibt es u. a. einen quicklebendigen Ortskern, wo man die Möglichkeit hat, sich zu treffen, zu klönen und inmitten wunderschöner Natur vom Alltagsstress zu entspannen.

© Manke Bau

Hier klappt's auch mit den Nachbarn

Besondere Wohlfühlorte mit nachhaltig hoher Wohnqualität wie in Alveslohe zu realisieren, in denen generationenübergreifend alle Bewohner — junge Arbeitnehmer und Senioren, Singles und Familien — in guter Nachbarschaft leben können, braucht auch ein Gespür für die teils sehr unterschiedlichen Wohnträume von Jung und Alt. Die Grundstücksgesellschaft Manke kann dabei auf langjährige Erfahrung und hohe Kompetenz verweisen.

Geplant sind in der Gemeinde Alveslohe insgesamt 55 Wohneinheiten – aufgeteilt in 26 Reihenhäuser in sechs Zeilen mit ca. 90-120 m² Wohnfläche und 4-5 Zimmern sowie zwei ca. 113 m² große Doppelhaus-hälften. Dazu kommen 27 Wohnungen mit 2- bis 4-Zimmern und einer Größe von ca. 47-92 m². Viele Wohneinheiten sind barrierearm und verfügen u. a. über gut geschnittene Grundrisse, Fußboden-heizung und bodentiefe Fenster. Dazu gehört zu jeder Wohnung ein üppiger, 11-23 m² großer Kellerabstellraum und eine ideale Süd- bis Westlage.

© Manke Bau

Sonnige Aussichten und Urlaubsgefühle

Die Erdgeschosswohnungen besitzen allesamt ein Sondernutzungsrecht an einer Terrasse plus wunderschönem Garten, die oberen Geschosse erhalten großzügige Balkone. Die Reihenhäuser verfügen wie auch die Doppelhäuser über gedämmte und beheizte Keller und werden mit zwei Vollgeschossen plus Dachgeschoss geplant. Genießen Sie die Sonne im eigenen Garten. Da kommen ganz schnell Urlaubsgefühle auf!

Sowohl in den Doppelhäusern als auch in den Reihenhäusern wird das Dachgeschoss ausbaufähig sein – Platz ist da ohne Ende! In den Mehrfamilienhäusern muss dank des Aufzuges keiner Treppen steigen, der es nicht möchte — wie angenehm. An eine neue Kita ist für das Neubauquartier gedacht, ein Altentreff für die ältere Generation könnte mit umgesetzt werden. Ausreichend Stellplätze sind ebenfalls vorhanden — jeweils zwei für die Reihen- und Doppelhaushälften und einen pro Wohnung, teilweise sogar behindertengerecht.

Es grünt so grün

Natur pur vor der Haustür und auf dem Dach! Extensive Dachbegrünungen auf den Dächern der geplanten Häuser sollen Wasser speichern, Staub und Lärm filtern und Temperaturunterschiede ausgleichen. So geht zukunftsfähiger Wohnungsbau heute. Und weil gutes Klima auch viel damit zu tun hat, wie Energieeffizienz und CO2-arm wir uns in Zukunft von A nach B bewegen werden, ist natürlich auch an die Förderung der E-Mobilität gedacht: Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge und E-Bikes sind für jedes Reihenhaus und Doppelhaushälfte geplant und können dazu bestellt werden.

© Manke Bau

Wir – die neue Dorfmitte

Ein absolutes Highlight im Alveslohe Neubaugebiet ist der zentrale kleine Quartiersplatz an der ortsbildprägenden Sandbirke mit vielen Möglichkeiten zum Verweilen — eine neue Dorfmitte als Treffpunkt für alle Generationen. Hier kann man gemeinsam feiern, essen, trinken und klönen über Gott und die Welt, aber auch entspannte Rückzugsorte wird es geben. Eine hohe Aufenthaltsqualität ist garantiert.

Worauf also jetzt noch warten? Es tut sich einiges in Alveslohe: Die kleine Gemeinde bietet ihren aktuell knapp 2.800 Einwohnern heute schon viel Lebensqualität mit Ausflugsmöglichkeiten in der unmittelbaren Nachbarschaft und reichlich Betreuungs- und Freizeitangeboten für kleine und große Kids. Doch ist das Neubaugebiet erst einmal fertiggestellt, wird Alveslohe zu einem echten Kleinod im Norden Hamburgs. Seien Sie dann mittendrin statt nur dabei. Herzlich willkommen in Ihrem neuen Zuhause!

Projekt "Neue Dorfmitte" in Alveslohe: Freie Häuser zum Verkauf Haus Objekt Status Zeile II 9 Frei Zeile III 14 Frei Zeile IV 15, 16, 17 Frei MFH 2 42, 46, 50, 51 Frei