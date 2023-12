Basketball Verspielen die Veolia Towers Hamburg ihr Recht am EuroCup?

Hamburg. Dass die Veolia Towers Hamburg als Bundesliga-15. der Vorsaison am privatwirtschaftlich-organisierten Basketball-EuroCup teilnehmen dürfen, wurde kontrovers diskutiert. Dass sie vor dem Rückrundenstart an diesem Dienstag (19.30 Uhr/MagentaSport) in der edel-optics.de Arena gegen Prometey Sloboschanske aus der Ukraine bereits drei Siege hinter Play-in-Platz sechs liegen, wirft Fragen auf, ob die Wilhelmsburger ihr Teilnahmerecht verwirken.

Nur einen Erfolg feierten die Towers bislang in zehn Begegnungen. Vier Partien verloren sie mit mindestens 20 Punkten, darunter das Hinspiel gegen Sloboschanske (77:97).

Towers-Cheftrainer Barloschky findet Wortwahl deplatziert

Die Unterlegenheit führte mitunter so weit, dass TV-Kommentatoren bei den Zuschauern um Entschuldigung baten. Dies stößt bei Cheftrainer Benka Barloschky auf Unverständnis. „Ich erschrecke mitunter vor der Wortwahl, die verwendet wird, um sportliche Leistungen einzuordnen. Wenn von Schande und Blamage der deutschen Fußballer gesprochen wird, ist das extrem deplatziert“, sagt der 35-Jährige.

Er sieht den Club mikro- wie makroperspektivisch auf dem richtigen Weg. „Sportlich können wir unheimlich viel mitnehmen und lernen. Beispielsweise, dass unser Raum für Fehler extrem gering ist, wir dagegen einen Killerinstinkt entwickeln müssen, um die wenigen Fehler der Gegner auszunutzen“, sagt Barloschky.

Hamburger Basketballer wachsen am EuroCup

Noch wichtiger sei es, als Organisation an durch die Teilnahme am internationalen Wettbewerb zu wachsen. „Und das gelingt uns. Alle Teams fühlen sich in Hamburg extrem gut betreut, sind begeistert von unserer Halle und bekommen ein hochprofessionelles Event geboten“, sagt Barloschky.

Das sieht die den EuroCup ausrichtende EuroLeague ähnlich. Offizielle Verlautbarungen gehen zwar über die üblichen warmen, aber inhaltlosen Worte nicht hinaus. In Hintergrundgesprächen lässt sich allerdings heraushören, dass einer weiteren Teilnahme der Towers, deren Interesse vorausgesetzt, eher unkritisch gegenübergestanden wird.

EuroCup könnte mit Champions League verschmelzen

„Es ist kein Geheimnis, dass es für uns interessant ist, einen Vertreter der zweitgrößten deutschen Stadt dabei zu haben, da dies dazu beiträgt, unsere Präsenz in einem unserer wichtigsten Märkte, dem deutschen, zu stärken“, hatte EuroLeague-Sportdirektor Ibrahim Erkan dem Abendblatt bereits im Mai gesagt. Seriöse Vorhersagen lassen sich derzeit nicht treffen, da hinzukommt, dass der EuroCup kommende Saison mit der vom Weltverband Fiba ausgerichteten, sportlich in etwa gleichwertigen, Champions League verschmelzen könnte.