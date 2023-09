Alsterlauf mit zwei Streckenrekorden – Haftom Welday Fünfter

Hamburg. Nach dem strapaziösen WM-Rennen, das er am vorvergangenen Sonntag in Ungarns Hauptstadt Budapest auf Rang 15 abgeschlossen hatte, wollte Hamburgs neuer Marathon-Star Haftom Welday den Barmer Alsterlauf am Sonntagmorgen eigentlich als lockeres Auslaufprogramm nutzen.

Doch nach den zehn Kilometern bei bestem Laufwetter durfte sich der 2014 aus Äthiopien geflüchtete und seit Dezember 2021 in Groß Borstel wohnhafte 33-Jährige über den Hamburger Meistertitel freuen. In einer Zeit von 29:28 Minuten war Welday auf Rang fünf bester Deutscher. Insgesamt nahmen 2793 Menschen teil.

„Mit der Zeit bin ich ganz zufrieden. Eine Woche nach dem WM-Marathon fehlte mir natürlich noch ein wenig die Energie, ich wollte mich aber unbedingt in meiner neuen Heimatstadt zeigen und habe mich sehr gefreut, dass mich so viele erkannt und angefeuert haben“, sagte er. Sein nächstes Ziel ist, beim Marathon in Valencia (Spanien) Anfang Dezember die Olympianorm (2:08:10 Stunden) zu knacken.

Streckenrekorde für Kitoo und Gitonga

Die Wetterbedingungen, kaum Wind, nicht zu warm, ermöglichten bei Männern und Frauen neue Streckenrekorde. Die Kenianer Calistus Kimtai Kitoo (28:10), Geoffrey Kipsang Kiboy (28:11) und Philimon Kipkorir Maritim (28:14) blieben allesamt unter der bisherigen Bestmarke ihres Landsmanns Kalipus Lomwai (28:15) aus dem Jahr 2016.

Bei den Frauen lief in der Kenianerin Purity Kajuju Gitonga (30:57) erstmals eine Athletin die Strecke unter 31 Minuten, die Vorjahressiegerin unterbot damit ihre eigene Bestzeit aus 2022 um 17 Sekunden. Beste Deutsche war auf Rang sechs Svenja Pingpank (Hannover/33:50), zwei Ränge dahinter kam als beste Hamburgerin Caroline Balduhn (TH Eilbeck/36:23) ins Ziel.

