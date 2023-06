Autofahrer wollte Lastwagen überholen – und übersah den Verkehr auf der linken Spur der A7 in Richtung Norden.

Nach einem Unfall mit zwei Autos und einem Lastwagen auf der A7 in Fahrtrichtung Norden war die Autobahn auf Höhe Henstedt-Ulzburg gesperrt. Derzeit wird der Verkehr über die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Henstedt-Ulzburg. Nach einem Unfall in Höhe Henstedt-Ulzburg war die A7 am Freitagmorgen in Fahrtrichtung Norden zeitweise voll gesperrt. Nach einem Überholmanöver waren zwei Autos zusammengestoßen, die Fahrer der Wagen wurden dabei leicht verletzt.

Etwa gegen 8.15 Uhr waren zwischen Quickborn und Henstedt-Ulzburg ein Auto und ein Lastwagen auf der mittleren Spur unterwegs. Das Auto fuhr hinter dem Lastwagen und setzte zum Überholen an. Dabei übersah der Fahrer offenbar einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Wagen, wie die Polizei mitteilte.

Unfall A7: Sperrung nach Unfall beim Überholen – zwei Verletzte

Einer der beiden beteiligten Wagen steht zerstört auf der Fahrbahn der A7.

Foto: Danfoto

Beim Zusammenstoß wurden die Fahrer leicht verletzt, sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrbahn Richtung Norden musste komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde in Quickborn von der Autobahn abgeleitet.

Zeitweise wurde der Verkehr auf höhe Quickborn von der Autobahn abgeleitet.

Foto: Danfoto

Um 9.15 Uhr konnte der Standstreifen Richtung Norden wieder freigegeben werden, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Sobald die beschädigten Wagen von den Abschleppern geborgen sind, soll die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden, derzeit arbeiten die Abschlepper noch an der Unfallstelle.