Wirtschaftsausblick: Wie schlimm wird die Rezession?

Hamburg. Wer die Wirtschaftsnachrichten verfolgt, bekommt die schlechte Laune hierzulande gratis mitgeliefert. Jetzt steht fest: Deutschland ist in der Rezession angekommen. Nach dem zweiten Quartal in Folge mit einer Schrumpfung ist das R-Wort Realität.

Sank die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2022 um 0,5 Prozent, ging es zu Beginn des Jahres um weitere 0,3 Prozent bergab. Die meisten Experten rechnen im laufenden Jahr nur noch mit einem Nullwachstum. Das Wirtschaftswunder, das die Bundesrepublik durch die goldener 10er-Jahre trug, ist Geschichte.

Für Deutschland kommt es gerade knüppeldick

Für den Wirtschaftsstandort Deutschland kommt es gerade knüppeldick: Nach einer Umfrage des Bundes der Deutschen Industrie verlagern derzeit 16 Prozent der befragten Unternehmen aktiv Produktion und Arbeitsplätze ins Ausland. Die Industrie schwächelt, die Auftragseingänge fielen im April gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent, im März brachen sie gar um 10,9 Prozent ein.

Der strukturelle Wandel in der Automobilindustrie trifft die Paradebranche der Bundesrepublik. Waren die deutschen Hersteller bei Verbrennern Technologieführer, fahren sie im Elektrobereich nur mit: Schon 28 Prozent der im ersten Quartal 2023 importierten Elektroautos stammen aus China. Experten warnen, dass Deutschland bald mehr Autos aus China importiert als umgekehrt.

China wird zur Konkurrenz für die einheimischen Autobauer

Der Allianz Trade Report hat berechnet, dass eine Erhöhung des Marktanteils der Chinesen bis 2030 auf zehn Prozent den heimischen Autobauern rund 24 Milliarden Euro Wertschöpfung kosten würde. Während in Europa Energie immer teurer werde, locken die USA mit Subventionen und die Chinesen mit ihrem Riesenmarkt.

Auch der zweite Pfeiler der hiesigen Wirtschaft bröckelt – die Chemieindustrie ächzt unter extrem gestiegenen Gas- und Energiekosten. Im ersten Quartal sank der Umsatz trotz höherer Erzeugerpreise um 8,2 Prozent. „Die Gefahr ist groß, dass in der energieintensiven Chemie Investitionen und Arbeitsplätze immer stärker ins Ausland abwandern“, warnt VCI-Präsident Markus Steilemann, Manager des Kunststoffherstellers Covestro.

Auch der Maschinenbau leidet

Der Maschinenbau als drittes Zugpferd droht ebenfalls auszufallen. Weltweit bremsen Inflation und Zinserhöhungen die Konjunktur – der international orientierte Branche brechen die Bestellungen weg. Vor wenigen Tagen teilte der Branchenverband VDMA mit, dass die Auftragsflaute anhält.

Und es könnte noch schlimmer kommen: Zwar dürfte die Produktion vorerst noch durch die in der Pandemie liegengebliebenen Aufträge gestützt werden, doch dieses Polster schmilzt. In der zweiten Jahreshälfte droht ein Rückgang, der auf das Bruttoinlandsprodukt durchschlagen dürfte.

„Im Verarbeitenden Gewerbe bläst der deutschen und europäischen Industrie der Wind ins Gesicht“, sagt Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank. „In den USA sinkt die Industrieproduktion und damit der Bedarf für Einfuhren aus Europa.“ Zudem kommt China nur langsam auf die Beine.

Der Wohnungsbau lahmt

Damit nicht genug: Auf Deutschlands Bau, in den vergangenen Jahren ein solider Wachstumsmotor, stehen viele Maschinen still. „Der Wohnungsbau befindet sich im freien Fall“, warnte kürzlich der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrie-Verbandes, Tim-Oliver Müller.

Nur der Tiefbau – also Investitionen etwa in die Infrastruktur – hellen das Bild auf. „Im Wohnungsbau hat eine kräftige Korrektur begonnen. Neben dem Ende der viel zu niedrigen Zinsen für Hypotheken spielen auch hohe Materialkosten sowie die unsicheren Erwartungen der Bürger eine Rolle“, sagt Schmieding.

Die schlechten Nachrichten schlagen den Deutschen aufs Gemüt – und kommen in den Geldbeuteln an. Die Konsumenten fallen als Konjunkturstütze aus, auch ihretwegen ist die Republik in die Rezession abgerutscht. Im Euroraum hat sich die Wirtschaftsstimmung im Juni zum zweiten Mal in Folge verschlechtert, wie das Institut Sentix gerade mitteilte: Größtes Sorgenkind der Eurozone bleibe Deutschland.

Deutschlands Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr

Deutschland liegt in Europa hinten und weit unter den Wachstumsraten der USA und Japan“, sagt Folker Hellmeyer, langjähriger Chefvolkswirt der Bremer Landesbank und heute Chefvolkswirt der Hamburger Netfonds AG. „Deutschland ist am stärksten von den geopolitischen Verwerfungen betroffen. Unser Geschäftsmodell, Vorprodukte mit günstiger Energie zu veredeln, funktioniert nicht mehr.“

Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Hamburger Netbank

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT / picture alliance / Svenska Dagbladet

Die Probleme bei der Versorgungssicherheit und die Preisentwicklung bremsten die Investitionen dramatisch aus. „Energie war, ist und wird auch in Zukunft Grundlage für unseren Wohlstand sein“, sagt er. „Das gilt im Besonderen für Deutschland als energieintensivsten Standort der westlichen Welt.“ Im Vergleich zu den USA sei Gas inzwischen fünfmal und Strom viermal so teuer. „Bei diesen Rahmenbedingungen investieren die Unternehmen anderswo. Wir stecken in einer technischen Rezession, und so schnell wird es nicht besser.“

Europa ist vom offenen Welthandel besonders abhängig

Die politische Großwetterlage hat sich zu Lasten der Deutschen gedreht. Globalisierung und offene Märkte sind auf dem Rückzug, Handelsbarrieren wachsen und die Welt zerfällt in Blöcke, die sich zunehmend feindselig gegenüberstehen. „Die deutsche und die europäische Wirtschaft sind besonders abhängig von der Weltwirtschaft und von einem offenem Welthandel“, konstatiert Hellmeyer. „Hier liegt ein großes Risiko für das Geschäftsmodell Europas.“

Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank

Foto: MICHAEL-KLEINESPEL

Weniger pessimistisch ist Schmieding von der Berenberg Bank. „Derzeit ist die Stimmung schlechter als die Lage. Deutschland ist wesentlich besser durch den Winter gekommen als vor einem halben Jahr erwartet.“ Den Rückgang der Wirtschaftsleistung sei in Wahrheit die Folge einer guten Nachricht: „Mit dem Ende der Pandemie hat der Staat die kostenlosen Corona-Tests und Impfungen weitgehend eingestellt.

Das hat dazu geführt, dass der Staatskonsum Anfang 2023 um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal eingebrochen ist. Ohne diesen Sondereffekt hätte die deutsche Wirtschaftsleistung um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal zugelegt, statt um 0,3 Prozent zu schrumpfen.“

Es gibt aber Anlass zur Hoffnung

Drei Punkte stimmen den Berenberg-Banker zuversichtlich: So ist der Gaspreis inzwischen wieder kräftig gefallen. Für das kommende Jahr können viele Verbraucher mit etwas niedrigeren Gas- und Stromrechnungen rechnen. Zugleich geht die Inflation spürbar zurück. „Die Energiekosten fallen, die Einfuhrpreise für Güter sind bei geringeren Transportkosten etwas rückläufig, bei Nahrungsmitteln haben wir das Schlimmste der Preisexplosion ebenfalls überstanden.“

Wegen des zunehmenden Lohndrucks rechnet er zwar in Zukunft mit Inflationsraten von etwa 2,5 Prozent. Die steigenden Löhne haben einen positiven Effekt auf die Volkswirtschaft: Wenn die Kaufkraft der Bürger wächst, dürfte das den privaten Verbrauch beleben.

Krise geht am Arbeitsmarkt vorbei

Noch einen weiteren Punkt streicht Schmieding heraus: „Es herrscht Vollbeschäftigung. Auch wenn die Beschäftigung nicht mehr so dynamisch wächst wie vor einem Jahr, nimmt sie weiter zu. Das ist alles in allem keine schlechte Lage.“ Hellmeyer stimmt zu, dass die Beschäftigungslage anders als in früheren Rezessionen deutlich besser ist. Lange Zeit nahmen die Arbeitslosenzahlen in jeder wirtschaftlichen Schwächephase zu und verharrten danach auf einem höheren Niveau als zuvor.

Thomas Straubhaar, Professor der Universität Hamburg

Foto: Michel Dingler

Die aktuelle Wirtschaftskrise ist anders – sie kommt bei den Beschäftigten kaum an. „Arbeit haben wir noch genug, aber das ist keine Garantie, dass dies auch in Zukunft so bleibt“, warnt Hellmeyer. „Bei den Investitionen fallen wir immer weiter zurück.“

Er verweist auf die Schwächen des Standortes, die der Krieg in der Ukraine schonungslos aufgedeckt oder verschlimmert hat. „Bei den Steuern liegen wir in der Spitzengruppe, bei Bildung und Infrastruktur aber haben wir deutlich an Boden verloren.“

Griechenland zeigt Deutschland, wie es geht

Hellmeyer kritisiert massive Versäumnisse im vergangenen Jahrzehnt: „Angela Merkel hat in der Schuldenkrise von den Partnern Strukturreformen eingefordert, sie aber selbst unterlassen. Heute liegt Griechenland bei den Wirtschaftsdaten weit vor Deutschland.“

Noch etwas anderes ärgert die Ökonomen. „Menschen machen sich wegen kleiner Probleme zu große Sorgen und wegen großen Problemen zu wenig Sorgen. Dass die Konjunktur nicht wie gewünscht läuft, ist sehr lästig, aber noch kein Weltuntergang“, sagt Thomas Straubhaar, Wirtschaftsprofessor an der Universität Hamburg. „Es ist weit bedrohlicher, dass wir in den öffentlichen Debatten die Prioritäten grundsätzlich falsch setzen. Wir streiten heftig übers Gendern oder Wärmepumpen. Viel zu wenig Aufmerksamkeit findet, dass wir beim Eintritt ins 3-D-Zeitalter – also Digitalisierung, Datenökonomie und damit dem Wandel zu einer Dienstleistungsgesellschaft - viel zu langsam vorankommen.“ Hier entscheide sich das Schicksal der deutschen Industrie.

Einig sind sich die Experten, dass sich etwas ändern muss. „Wir benötigen rasch eine Agenda 2030“, sagt Hellmeyer und verweist auf den Reformwillen von Kanzler Gerhard Schröder vor zwei Jahrzehnten. „Inzwischen sehe ich wieder einen enormen Handlungsbedarf. Die Lage ist kritischer als 2003, vielleicht stehen wir vor den größten Herausforderungen seit 1949. Leider wird die Dramatik in Berlin unzureichend wahrgenommen, die Politik denkt zu ideologisch und zu wenig pragmatisch.“ Immerhin stimmt Hellmeyer hoffnungsfroh, dass die Bevölkerung weiter sei als die Politik. So dürfte der Reformdruck steigen.

„Deutschland braucht eine neue Wachstumsagenda“, sagt auch Schmieding. Er fordert landesweit ein neues Deutschlandtempo, das über die Versorgungssicherheit und den Klimaschutz hinausgeht: „Ganz oben stehen müssen schnellere Planungs-, Genehmigungs- und Gerichtsverfahren.“

Kritik an der Rente mit 63 Jahren

Die zweite Stellschraube sieht er in einem erweiterten Arbeitskräfteangebot. Neben einer bedarfsgerechten Einwanderung gehe es darum, das heimische Potenzial an Arbeitskräften zu heben. „Wir sollten die Rente mit 63 beenden und auf Erwerbstätige beschränken, die aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterarbeiten können.“

Zudem müsse es für Senioren steuerlich attraktiver werden, über das Renteneintrittsalter hinaus tätig zu sein. „Die Politik muss aufpassen, dass die Sozialversicherungsbeiträge nicht weiter steigen, da sie sonst wie in der Zeit vor der Agenda 2020 zum entscheidenden Standortnachteil für Deutschland werden könnten“, warnt Schmieding.

Ökonom Straubhaar fordert ein neues Denken

Straubhaar will nicht unbedingt eine neue Agenda, fordert aber ein neues Denken: „Wir brauchen den Willen und die Entschlossenheit, aus den bestehenden Knappheiten herauswachsen zu wollen – natürlich nicht mit veralteten fossilen Techniken, sondern durch nachhaltige, grüne, smarte ressourcenschonende Technologien, die durchaus made in Germany sein können und sollen.“

Gibt es also doch ein grünes Wirtschaftswunder, das Olaf Scholz ausgerufen hat? Da überwiegt doch die Skepsis: „Wenn wir unsere Unternehmen mit Klimaschutzanforderungen überfordern, gerät unser Wohlstand in Gefahr“, warnt Hellmeyer.

Regierung setzt auf Bürokratieabbau gegen die Rezession

Inzwischen dämmert der Bundesregierung, dass sich etwas ändern muss. Das FDP-geführte Justizministerium setzt im Kampf gegen die Rezession auf den Abbau von Bürokratie. „Damit werden wir Erleichterungen für die Wirtschaft und die Bürger ermöglichen, ohne den Haushalt zu belasten: Das ist ein Wachstumsschub zum Nulltarif“, sagt Justizstaatssekretär Benjamin Strasser, der den Bürokratieabbau koordiniert. „Deutschland ist durch externe Faktoren in die Rezession gerutscht, daraus befreien können wir uns nur aus eigener Kraft“, betonte er.

Immerhin: Die Deutschen haben schon mehrfach bewiesen, dass sie zu Reformen fähig sind. „Die Aussichten der deutschen Wirtschaft sind sehr gut“, wird Scholz nicht müde zu betonen. Es gebe eine große Nachfrage an Fachkräften. „Im Übrigen entfesseln wir gerade die Kräfte unserer Wirtschaft mit vielen, vielen Gesetzen, mit denen wir Genehmigungsverfahren beschleunigen und insbesondere den notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien voranbringen.“