Nord- und Ostsee: Biikebrennen – So vertreibt der Norden den Winter

Ob auf Sylt, Föhr oder in St. Peter-Ording können Sie das Spektakel am Strand erleben – mit Musik, Glühwein und Grünkohl.

Einer der schönsten Bräuche an der nordfriesischen Nordseeküste ist das Biikebrennen, so wie hier in der Husumer Bucht.

St. Peter-Ording.. Es geht bald wieder los: Im Norden werden am 21. Februar die Biikefeuer entzündet. Biike, der Begriff stammt aus dem Friesischen und meint Baken, die Seezeichen, die als Leuchtfeuer den Schiffern in dunkler Nacht den sicheren Weg wiesen.

Im Dezember 2014 wurde das nordfriesische Biikebrennen, das auf den vorgelagerten Inseln und auf dem Festland Nordfrieslands ein traditionsreiches Volksfest ist, von der Deutschen UNESCO-Kommission als „gemeinschaftliches Frühlings- und Fastnachtfeuer“ in die Liste des immateriellen Kulturerbes Deutschlands aufgenommen.

Nord- und Ostsee: So vertreibt der Norden den Winter

Um seine Entstehung ranken sich viele Legenden, die sich im Laufe der Jahrhunderte veränderten. Vorchristliche Ursprünge wurden vermutet, auch weil es mit dem althergebrachten Frühlingsgerichtstag, dem Frühjahrsthing, zusammenfiel, der ein festgesetzter Termin für Vertragsabschlüsse, Amtsgeschäfte und die Regelung von Erbangelegenheiten war.

Später sah man Zusammenhänge mit dem Abschied der Walfänger, deren Saison im 18. Jahrhundert am 22. Februar jedes Jahres begann. Heute ist es vor allem eine schöne Gelegenheit, bei Feuerschein und heißen Getränken zusammenzukommen. Egal, ob Gäste oder Einheimische.

In St. Peter-Ording wird an der Seebrücke gefeiert

Am 21. Februar, dem Vorabend des Petri-Tags, wird die Erlebnis-Promenade in St. Peter-Ording nach dreijähriger Pause wieder Schauplatz des Biikebrennen – beliebt bei Einheimischen und Besuchern. Vor der Kulisse der Seebrücke, der Salzwiesen und des Strandes soll mit dem Feuer traditionell der Winter vertrieben werden. Wer dabei sein möchte, sich am Feuer wärmen lassen und mit anderen auf den nahenden Frühling anstoßen möchte, kann sich sich um den Stapel aus Holz, Stroh und Reisig versammeln.

Der Höhepunkt beginnt auf der Erlebnis-Promenade zunächst mit einem Fackelumzug um 17.45 Uhr. Bei Einbruch der Dunkelheit gegen 18.30 Uhr hält Bürgervorsteher Boy Jöns die Feuerrede und gibt das Signal zum Anzünden des Biikefeuers.

Schön gemütlich bei heißen Getränken, lokalen Spezialitäten und Musik. Auch der weitere Verlauf des Abends hat in St. Peter-Ording Tradition: Restaurants im Ort laden anschließend zum Grünkohlessen ein – mit Schweinebacke, Kassler, Kochwurst und Salzkartoffeln oder Bratkartoffeln. Eine Reservierung wird empfohlen.

Teilnehmende Restaurants: Deichkind, Am Kurbad 2, Tel. 04863/999 90,

Die Insel, Im Bad 27, Tel. 04863/9505 40,

Sandperle, Im Bad 26, Tel. 04863/70 90,

Marsch & Meer, Im Bad 16, Tel. 04863/969 60,

Olsdorfer Krug, Olsdorfer Str. 13, 04863/25 00

Auf Föhr brennen besonders viele Biikefeuer

Auf Föhr brennen gleich 14 Biikefeuer – so viele wie auf keiner anderen Nordfriesischen Insel. Zum Aufwärmen und Stärken gibt es Glühwein und Teepunsch am Feuer. Anschließend geht es zum traditionellen Grünkohlessen in eines der urigen Inselrestaurants.

www.foehr.de

Auf Amrum werden in allen Inseldörfern Feuer entfacht

In allen fünf Inseldörfern brennt am 21. Februar nach Einbruch der Dunkelheit ab 18 Uhr das traditionelle Biikefeuer. Die jeweiligen Freiwilligen Feuerwehren des Dorfes sind mit Punsch und leckerem Essen vor Ort.

www.nordseetourismus.de/biike-brennen-auf-amrum-1

Auf Sylt geht es mit Fackeln zur Biike

Wo die Sylter ihre alten Tannenbäume entsorgen? Auf dem Stapel fürs Biikefeuer natürlich. In den frühen Abendstunden setzen sich Fackelzüge zu den Biiken der Insel in Bewegung, wo dann auf den Aufruf „Tjen di Biiki ön!“ gewartet wird. Dann fliegt die erste Fackel ins Geäst. Kurze Zeit später stürzt die Tonne, die inmitten der Biike auf einem Pfahl thront, in die Flammen: Jetzt ist der Winter vertrieben! Auf Sylt brennen jedes Jahr neun Biiken. Stilecht ist es, dort mit der Fackel anzukommen. Diese gibt es in den Tagen vor dem Biikebrennen auf der ganzen Insel.

In List werden ab 18 Uhr Fackeln an der Kirche St. Jürgen ausgegeben, sie kosten 2,50 Euro pro Stück. Um 18.30 Uhr startet der Umzug, bevor die Biike hinter dem Wohngebiet „Am Königshafen“ gegen 18.50 Uhr angezündet wird, gibt es eine kleine Ansprache. Die Einwohner und Gäste der Gemeinden Kampen, Wenningstedt und Braderup treffen sich zum gemeinsamen Anzünden der Biike um 18.30 Uhr hinter der Tennisanlage der Sylt4Fun Halle.

In Kampen gibt es ab 17.45 Uhr Fackeln bei der Feuerwehr, gegen 18 Uhr startet der Umzug. Ab 17 Uhr gibt es in Wenningstedt am Pastorat am Dorfteich Glühwein. Auch die Fackelausgabe findet dort statt. An der Friesenkapelle geht es um 18 Uhr los mit dem Biikeumzug.

Wer von Braderup aus das Biikebrennen erleben möchte, findet sich 17.45 Uhr vor dem Restaurant „Weißes Kliff“ ein. Von dort bricht die Gruppe auf, um rechtzeitig zum Entzünden der Biike an der Sylt4Fun Halle zu sein. In Hörnum übernimmt der Tourismus-Service, Rantumer Straße 20, die Fackelausgabe. Sie beginnt um 17.45 Uhr. Um 18 Uhr startet der Biikeumzug, eine halbe Stunde später wird die Biike am Campingplatz angezündet.

www.sylt.de/veranstaltungen/biikebrennen

Vor dem Biikebrennen die neuen Lämmchen begrüßen auf Pellworm

Auf Pellworm dauert das Biikebrennen gleich mehrere Tage, vom 17. bis 23. Februar – mit Feuer, Grünkohl und Anbaden. Zum Begleitprogramm gehören auch Lesungen sowie die Aufführung eines plattdeutschen Theaterstückes.

Darüber hinaus gibt es am Sonnabend, 18. Februar, von 14 bis 15 Uhr die ersten Lämmer auf dem Johns-Hof zu bestaunen, sie freuen sich am Norderhaffdeich 2 auf Besuch. Am Sonntag, 19. Februar, findet um 13 Uhr das Biikebaden an der Badestelle Hooger Fähre statt. Anschließend gibt es eine Runde Sauna vor Ort – kostenlos für alle Teilnehmenden. Auch Speisen und Getränke werden angeboten.

Wer mitbaden möchte, meldet sich bitte an, telefonisch unter 04844/18940 oder per E-Mail an veranstaltungen@pellworm.de. Weitere Infos zum Programm: www.pellworm.de/aktivitaeten/veranstaltungs-highlights

Nach der Feuerrede gibt es Grünkohl auf Nordstrand

Auch auf Nordstrand wird der Winter mit einem Biikefeuer vertrieben. Anschließend gibt es deftigen Grünkohl. Um 18 Uhr wird am Süderhafen die Feuerrede gehalten und die Biike entzündet.

www.nordseetourismus.de/biikebrennen-auf-der-insel-nordstrand

Auch in der Husumer Bucht leuchten die Biikefeuer

Geplant ist dass das Biikebrennen am 21. Februar auch an vielen Orten in der Husumer Bucht. Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 18 Uhr, die Feuer werden etwa gegen 18.30 Uhr entzündet.

Unter anderem veranstaltet von der Freiwilligen Feuerwehr in Husum Dockkoog, dort direkt am Nordseedeich, mit kostenfreiem Bus-Shuttle ab Parkhaus Binnenhafen.

Auch im Husumer Stadtteil Schobüll wird mit freiem Blick auf die Nordsee die Biike entzündet. Zugang über Nordseestraße, am deichfreien Nordsee-Abschnitt, am Schobüller Steg.

In der Gemeinde Hattstedt ist der Skaterpark, Schobüller Weg, Veranstaltungsort. In Simonsberg wird am Speicherbecken landeinwärts gefeiert. Parken können Besucher an der Badestelle Lundenbergsand.

Nordfriesisches Brauchtum im Multimar Wattforum Tönning

Die Lange Nacht der Biike findet am 21. Februar von 17 bis 21 Uhr in Tönning statt. Das Team des Multimar Wattforums lädt ein, gemeinsam den nordfriesischen Brauch zu feiern. Das Programm für die ganze Familie ist thematisch und kulinarisch auf das nordfriesische Biikefest ausgelegt.

Beginn ist ab 17 Uhr mit einem kostenlosen Besuch der großen Ausstellung über „Wale, Watt und Weltnaturerbe“. Um 17.30 Uhr verteilt die Tönninger Feuerwehr Fackeln an die Kinder. Der Fackelzug begibt sich dann zum Biikeplatz am Tönninger Hafen.

Nach der traditionellen Biikerede wird das Feuer entfacht. Im Anschluss lohnt es sich, erneut ins nahe gelegene Wattforum zu kommen. Das Multimar-Restaurant bietet passend zur „Langen Nacht der Biike“ von 18 bis 21 Uhr ein Grünkohl-Buffet für 16,90 Euro an. Tischreservierungen werden unter Telefon 04861/962085 oder per Mail angenommen.

An der Ostsee brennen Strandfeuer in Grömitz, Kellenhusen und Dahme

Die nordfriesische Biiketradition gefällt auch den Menschen an der Ostsee, die sich das ein bisschen abgeguckt haben. Dort heißen die Veranstaltungen zur Wintervertreibung Strandfeuer.

Am 18. Februar brennen entsprechende Feuer in Dahme, Grömitz und Kellenhusen. Von 17 Uhr bis 22 Uhr können Sie in Grömitz am Seebrückenvorplatz feiern. Um 17 Uhr startet die Fackelwanderung mit musikalischer Begleitung entlang der Promenade zum Restaurant Falkenthal. Dort wird das große Feuer am Strand entzündet.

In Dahme geht es ab 17 Uhr am Nordstrand los. Ebenfalls 17 Uhr startet die Veranstaltung in Kellenhusen an der Strandpromenade. Fackeln werden vorab am Waldpilz ausgegeben, dann geht es gemeinsam Richtung Seebrücke bis zum Strandfeuer, das gegen 18 Uhr entfacht wird. Dort warten Kartoffel­­suppe, Grünkohl und Kalt- und Heißgetränke zur Stärkung.

www.ostsee.de/kellenhusen/veranstaltungen.html

www.dahme.com

www.groemitz.de