Sie haben Post: Zwischen Hamburg und Berlin

Lars Haider (l.) ist Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, Christoph Schwennicke ist Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaft Corint Media in Berlin.

Hamburg/ Berlin. Haider: Lieber Christoph, Berlin ist wirklich eine faszinierende, dynamische Weltstadt. Aber als Hauptstadt ist sie leider auch ein Desaster, für das man sich regelmäßig schämen muss. Wie kann das sein, dass ihr noch nicht mal eine Wahl vernünftig hinbekommt?

Schwennicke: Wir kriegen noch viel mehr nicht hin. Flughäfen, funktionale Radwege, solide Finanzen. Berlin ist dysfunktional, aber irgendwie mögen viele diesen Schlunz-Charme. Mir wäre ein bisschen mehr Hamburg in Berlin nicht unlieb. War am Montag bei euch. Schon schmuck, dein Städtchen.

Haider: Aber damit kann man sich doch nicht zufriedengeben, so nach dem Motto: Wir kriegen nichts gebacken, aber das ist unsere große Stärke. Reicht das den Berlinern? In Hamburg wäre uns das peinlich.

Schwennicke: Mir ist das auch peinlich. Ein Regierender Bürgermeister hier war mal stolz drauf und hat dazu einen Spruch geprägt. Manchmal kommt mir der Gedanke, ob diese Stadt nicht unter die Zwangsverwaltung des Bundes gehörte. Wegen struktureller Insuffizienz aller Regierungen jedweder Couleur der vergangenen 50 Jahre. Eine Folge der tief verinnerlichten Subventionsmentalität aus Zeiten des geteilten Deutschland.

Haider: Meinst du wirklich, dass das noch so lange nachwirkt? Und was wird jetzt aus der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey?

Schwennicke: Ich schätze, Frau Jarasch, die das letzte Mal zu früh gejubelt hat, gewinnt dieses Mal.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Haider: Und wann wird es in und mit Berlin besser? Oder ist es völlig egal, wer das Land regiert, weil diese Stadt eben so ist, wie sie ist, also irgendwie unregierbar?

Schwennicke: Das wird nie besser. Das Schlunzige steckt tief im Genom dieser Stadt.