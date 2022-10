Unfall Pinneberg: Mann kracht mit SUV durch Terrassentür ins eigene Haus

In Pinneberg-Waldenau ist ein Mann am frühen Montagmorgen durch die Terrassentür in ein Wohnhaus gekracht.

Pinneberg. In Pinneberg-Waldenau ist ein junger Mann in der Nacht zum Montag mit einem SUV in sein eigenes Wohnhaus gekracht. Wie ein Sprecher der Polizei bestätigte, fuhr der Mann gegen 1.30 Uhr zunächst durch das Carport am Jappopweg, dann setzte er das Fahrzeug gegen die Terrassentür.

Nach Abendblatt-Informationen saßen zum Unfallzeitpunkt insgesamt vier Personen in dem Auto, eine Person wurde leicht verletzt. Der Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Mann kracht in eigenes Wohnhaus – missglückter Fahrversuch?

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Carport wurde stark beschädigt und war einsturzgefährdet, die Statik des Hauses sei aber nicht gefährdet.

Wie es zudem Unfall kommen konnte, ob der Mann möglicherweise Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt hatte, ist laut Polizei derzeit noch unklar.