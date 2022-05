Kaugummi-Automat mit Blumensamen für Bienenschutz Garten

Quickborn. Diese pfiffige Idee dürfte bald Schule machen – zumal sie von einem Grundschüler entwickelt worden ist. In Quickborn hängt jetzt am „Haus 25“, dem Kinder- und Jugendbüro der Stadtjugendpflege mitten in der Stadt ein ausrangierter Kaugummi-Automat, der für 20 Cent Blumensamen ausspuckt. Erfinder ist der zehn Jahre junge Navid Schulz. Er sagt: „Damit wollen wir den Wildbienen und Honigbienen wieder mehr Lebensraum verschaffen. Denn die haben es zurzeit schwer, gerade in Deutschland.“ Umwelt- und Naturschutz seien dem aufgeweckten Quickborner ein Anliegen.

Schüler rüstet Kaugummi-Automat zum Wohl der Bienen um

Im Sachkundeunterricht an der Grundschule Mühlenberg erfuhr Navid, dass der Lebensraum für Wild- und Honigbienen immer mehr zurückgeht, weil die notwendigen Blühwiesen weichen müssen, meist Häusern, Straßen und Plätzen. Da sagte sich Navid, dagegen müsse dringend und sofort etwas getan werden. Und so kam der junge Schüler auf die Idee mit dem Kaugummi-Automaten, der für den guten Zweck des Naturschutzes zweckentfremdet werden könnte.

Im Haus der Jugend der Stadt Quickborn fand er sofort die richtige Unterstützung, zumal dort seine Mutter Natalie Schulz seit 19 Jahren als Erzieherin im elfköpfigen Jugendpflege-Team arbeitet. Da aber in Quickborn selbst kein solcher Automat mehr vorhanden war, von denen hierzulande einstmals mehr als eine halbe Million Stück aufgestellt waren, mussten sie im Internet nach einem passenden Apparat suchen. Und schließlich fanden sie auf der eBay-Plattform bei einem Automatensammler das ideale Gerät. Gut 50 Jahre dürfte es inzwischen alt sein. Aber es ist ein funktionaler Automat, der die Kaugummis respektive Blumensamen gleich aus drei Kammern ausspucken kann.

Blumensamen und Dünger statt Kaugummi

Der Automat ist wegen seiner robusten Mechanik voll funktionstüchtig. Es ist dieselbe Technik wie eh und je. Das Geldstück wird in einen Schlitz gesteckt und der metallene Drehknopf anschließend nach rechts gedreht, sodass eine kleine runde Plastikkugel aus der Kammer in den Ausgabeschacht fällt. Statt wie zuvor mit Kaugummis ist das Gerät jetzt eben mit Blumensamen und Dünger bestückt.

Stadtjugendpflegerin Birgit Hesse kann sich noch gut an diese Geräte in ihrer Kindheit erinnern. Außer mit Kaugummi waren sie früher manchmal auch mit Ringen versehen, die dann an Freunde und Freundinnen verschenkt worden sind. „Ich habe auch mal so einen Ring geschenkt bekommen, als ich noch klein und jung war“, weiß sie noch. Manchmal gelang es auch, durch geschicktes Drehen den Mechanismus auszutricksen und gleich mehrere Kugeln herausfallen zu lassen.

250 Euro plus Versand hat der Apparat mit den drei Kammern gekostet. Bezahlt werden konnte das mit einer 300-Euro-Spende eines Quickborner Bürgers, der von dem Vorhaben erfahren hatte und es sofort überzeugend fand. Mit dem restlichen Geld konnten dann die Samen und Kugeln gekauft werden, die nun mit den Blumensamen befüllt werden müssen.

Die Gestaltung und Befüllung des Automaten übernahmen Freunde

Auch diese Aufgabe übernimmt Navid Schulz gerne. Ein paar Freunde und Klassenkameraden wollen ihm dabei helfen. „Denn unsere Lehrerin, Frau Schleicher, findet die Idee mit dem Automaten auch ganz klasse.“

Andere Kinder im Haus der Jugend haben die Bemalung des neuen Blumensamenspenders übernommen. „Dafür haben sie eine kleine Belohnung wie Getränke oder Pizza erhalten“, erzählt Navid. Und nun zieren kleine bunte Blümchen und hungrige Honigbienen das für den Naturschutz umfunktionierte Gerät.

Die ersten Blumensamen hat der Grundschüler alle selbst in die Plastikkugeln gesteckt. Dafür konnte er sich ein paar Wochen lang nicht vor Kaugummis retten. Denn der Versteigerer aus Nordrhein-Westfalen schickte seinen Automaten mit der Restfüllung von 300 Kaugummis nach Quickborn.

Die leeren Samenkapseln können abgegeben werden

Der Automat hängt nun direkt an der Straße Am Freibad 25 neben dem Eingang zum Kinder- und Jugendbüro. Eine kleine Gebrauchsanweisung erklärt den Sinn und Zweck des Geräts. „Wildbienen haben es in Deutschland aufgrund von Flächenversiegelung, Pestizideinsatz und Monokulturen auf vielen Grünflächen immer schwerer zu überleben“, heißt es da. Ziel der Aktion sei es deshalb, „mehr Blütenvielfalt für heimische Bestäuber-Insekten in unsere Orte zu bringen.“

Eine Lösung für die nicht ganz so umweltfreundlichen Plastikbehältnisse, die als Blumensamen-Container dienen, gibt es auch: Die Kunststoffkapseln sollen von den Käufern nach der Aussaat des Inhalts in ihren Gärten, Wiesen oder Grünflächen leer wieder zurückgebracht werden, bittet Stadtjugendpflegerin Hesse um eine Art Mitmach-Recycling. „Da es für die Kapseln aus Kunststoff keine Alternative für die Automatentechnik der 70er-Jahre gibt, nehmen wir im Mehrwegsystem leere Kapseln zurück und reinigen und befüllen sie wieder“, erklärt sie das Ringtauschsystem für den Wildbienenschutz in Quickborn.

Die leeren Kapseln mögen nach Gebrauch einfach in den Briefkasten des Kinder- und Jugendbüros geworfen werden. „Das ist im Moment die nachhaltigste Lösung.“