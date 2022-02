Polizei: Nach monatelanger Odyssee: Alonso wieder bei seiner Familie

Cuxhaven. Die Suche nach einem verlorenen Hund hat ein glückliches Ende genommen: Nach monatelanger Odyssee ist Labrador-Setter-Mischling "Alonso" wieder bei seiner Familie. Wie die Polizei mitteilt, war das Tier am 5. September durch eine Verkettung unglücklicher Umstände in Schiffdorf-Spaden in der Nähe von Cuxhaven seinen Besitzern entlaufen, die nicht aus der Region stammten.

Alonso rannte mehrmals über die Autobahn

Dann sorgte der verängstigte Hund für Aufregung, weil er mehrmals auf die Autobahn lief. Trotz mehrerer Versuche von Tierschützern und dem Aufstellen einer Lebendfalle gelang es nicht, Alonso einzufangen. Dann wurde er über längere Zeit nicht mehr gesehen.

Am 16. Januar meldeten sich dann die Besotzer: Alonso war wieder zu Hause. Er war 50 Kilometer vom Ort seines Verschwindens erntfernt, im Landkreis Rotenburg, in eine spezielle Lebendfalle gegangen. Leicht unterernährt, aber ansonsten wohlauf konnte er seinen Besitzern übergeben werden.