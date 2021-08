„Flower Power“ mitten in der Bergedorfer City

Buntes Wochenende in Bergedorf am 7. und 8. August: Unter dem Motto Flower Power präsentieren sich Händler, Organisationen, Vereine.

Bergedorf. Sommer, Sonne, gute Laune – und alle wollen mitmachen: „Flower Power“ weht durchs Bergedorfs Innenstadt, wenn am nächsten Wochenende, 7. und 8. August, wieder die Läden öffnen, eben auch am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Das Motto passt im doppelten Sinne, denn zum einen wollen die Geschäfte im Wirtschaftsverband WSB lebensfroh und farbenprächtig ihre Wirtschaftskraft beweisen und die neuesten Produkte anbieten – vom Modetrend bis zum Nützlichen, vom Mohnhof bis zum Lohbrügger Markt. Zum anderen verspricht die GVM Gemeinschaft Vier- & Marschlande (GVM) ein 70er-Jahre-Hippie-Feeling samt riesigem Blumenmeer.

Nahezu verschwenderische Dekorationen mit Blüten und Gräsern

Ein Schiff wird auf dem Bergedorfer Bahnhofsvorplatz stehen, nahezu verschwenderisch dekoriert mit dunkelblauen Blüten und Gräsern aus den heimischen Gartenbaubetrieben. „Das soll an die Elbe erinnern“, sagt GVM-Sprecherin Marlis Clausen. Auch Gassenhauer wie „Ein Schiff wird kommen“ oder das „Bett im Kornfeld“ lassen sich gut floristisch umsetzen.

Dazu wird es „Selfie-Points“ vor Blumenwänden geben. Und die Tourismus-AG des Wirtschafts- und Stadtmarketing Bergedorf (WSB) will mit Tagesausflügen in den Bezirk werben, die schönsten Ecken für Radler und Wanderer beschreiben.

„Wir haben keine Bühne, damit überall was los ist“

Drei Stelzenläufer in blumigen Kostümen wollen durch die Innenstadt stolzieren, dazu laufen die TSG-Cheerleader durch die Stadt. Am Sonntag von 15 Uhr an hat das Duo Die JunX Überraschungsauftritte . „Wir haben keine Bühne, damit einfach überall was los ist“, sagt Organisatorin Veronika Vogelsang.

Sie freut sich auch auf den „bunten Markt“ zwischen Kirche und Schleuse, wo Gartendekorationen und Kunstgewerbe zu sehen ist: Bunte Schals und stylische Armbänder können ebenso erworben werden wie Schmuck, geschnitzte Holzskulpturen und Blumenzwiebeln.

Kavaliere können Sonnenblumen an die Herzdame verteilen

Mitglieder des Vereins „Bergedorfer Hafen“ verteilen am Sonntag zwischen 12.30 und 14.30 Uhr 500 Sonnenblumen unter dem Motto: „Ein Lächeln für die Dame“.

Dazu kann sich die Gastronomie mal wieder so richtig austoben – wenn auch die „Bratwurst to go“ noch verboten ist, so dürfen doch mehr Stühle und Bierbänke als bisher üblich auf die Straße gestellt werden. „Wir wollen im Sachsentor eine große Tafel eindecken, an der sich Gastronomen der Region vorstellen. Sie können sich gern noch melden und Flyer abgeben“, sagt Marlis Clausen, die erreichbar ist unter Telefon 040/72 37 73 40.

Schnuppertouren auf Bergedorfer Gewässern

Wer weder shoppen, tanzen, noch spazieren mag, kann sich Sonntag bei Fahrrad XXL Marcks am Curslacker Neuen Deich die neuesten Fahrräder präsentieren lassen – oder nur entspannt durch die Gegend gucken: auf dem Vierländer Ewer.

Am Sonntag starten am Serrahn halbstündige Schnuppertouren durch den Schleusengraben bis zur Krapphofschleuse und zurück. Gegen eine freiwillige Spende an den Verein legt „Uns Ewer“ erstmals um 11 Uhr ab, gefolgt von sechs Touren, wobei die letzte um 15.45 Uhr startet.